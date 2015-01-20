Hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren tweetler attığı iddia edilen, tutuklanarak cezaevine konulan eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran tahliye edildi.

İşbaşaran hakkında hazırlanan iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, İşbaşaran'ın tutukluluk durumu incelendi.

Mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine İşbaşaran'ın avukatı itiraz etti.

İtiraza ilişkin açıklama yapan avukat Muzaffer Değirmenci, müvekkilinin tutukluluğuna yapılan itirazı, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirdiğini söyledi.

Avukat Değirmenci, müvekkilinin mahkemece tahliye edildiğini bildirdi.

Tehdit konulu mesajlar

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''müşteki'', eski milletvekili Feyzi İşbaşaran ise şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 7 Aralık 2014'te hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan İşbaşaran'ın otelde gözaltına alındığı sırada, polis merkezinde ve mahkeme işleri için adliyeye intikal ettirileceği sırada Twitter hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit konulu mesajlar attığının bildirildiği kaydedildi.

Verilen talimat üzerine İşbaşaran'ın bu suçtan gözaltına alındığı ve suça konu tweetlerinin incelenmesi için mahkeme kararı ile cep telefonuna, ''iPad''ine el konulduğu ve imajının alındığı vurgulanan iddianamede, şüpheli Başaran'ın suça konu attığı 15 tweete yer verildi.

İddianamede, "İşbaşaran'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşini de kastederek Twitter hesabından yazmış olduğu yorum ve yazıların büyük bölümünde, Türk toplumu ve devletinin geleneklerine, devlet yapısına, toplumsal değerlerin bütününe aykırı nitelikteki ağır, galiz küfürler ve tehdit içerdiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli İşbaşaran hakkında ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' ve tehdit'' suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.