T24 LogoT24 Logo
Gündem

Feyzi İşbaşaran tahliye edildi

Feyzi İşbaşaran daha önce 'Cumhubaşkanı'na hakaretten' tutuklanmıştı

20 Ocak 2015 19:44

Hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren tweetler attığı iddia edilen, tutuklanarak cezaevine konulan eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran tahliye edildi.

İşbaşaran hakkında hazırlanan iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, İşbaşaran'ın tutukluluk durumu incelendi.

Mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine İşbaşaran'ın avukatı itiraz etti. 

İtiraza ilişkin açıklama yapan avukat Muzaffer Değirmenci, müvekkilinin tutukluluğuna yapılan itirazı, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirdiğini söyledi.

Avukat Değirmenci, müvekkilinin mahkemece tahliye edildiğini bildirdi.

 

Tehdit konulu mesajlar

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''müşteki'', eski milletvekili Feyzi İşbaşaran ise şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 7 Aralık 2014'te hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alınan İşbaşaran'ın otelde gözaltına alındığı sırada, polis merkezinde ve mahkeme işleri için adliyeye intikal ettirileceği sırada Twitter hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit konulu mesajlar attığının bildirildiği kaydedildi.

Verilen talimat üzerine İşbaşaran'ın bu suçtan gözaltına alındığı ve suça konu tweetlerinin incelenmesi için mahkeme kararı ile cep telefonuna, ''iPad''ine el konulduğu ve imajının alındığı vurgulanan iddianamede, şüpheli Başaran'ın suça konu attığı 15 tweete yer verildi.

İddianamede, "İşbaşaran'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşini de kastederek Twitter hesabından yazmış olduğu yorum ve yazıların büyük bölümünde, Türk toplumu ve devletinin geleneklerine, devlet yapısına, toplumsal değerlerin bütününe aykırı nitelikteki ağır, galiz küfürler ve tehdit içerdiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli İşbaşaran hakkında ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' ve tehdit'' suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 

 

ETİKETLER

feyzi işbaşarantahliye

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Feyzi İşbaşaran'ın itirazına ret

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran 8 Aralık'ta tutuklanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24