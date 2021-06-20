Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın kendisinden alınan araç nedeniyle Deniz’in kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın iki yıldır kullandığı aracını geri almıştı. Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın kullandığı araç, trafik sigortası bitiği gerekçesiyle trafik polisleri tarafından el konulmuş ve için Levent’teki bir otoparka götürülmüştü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ercan Deniz tarafından 3 ay önce mahkemeye verilen Aktan, iki yıldır kullandığı aracın yıpranma, yol-köprü geçişleri ve olası hasarlarının ödenmesi talebiyle karşı karşıya.

Özcan Deniz şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyorken, Feyza Aktan da el konulan araçla ilgili hâlâ mahkeme sürecini bekliyor.

Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey’in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz’le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti.

Deniz’in kendisine anlaşmalı olarak verdiği araç ise şimdilik otoparkta ve kimse tarafından teslim alınmadı.

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