Özcan Deniz sigortası biten aracını Feyza Aktan'dan geri aldı

Oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın kullandığı aracını geri aldı. Aktan’ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz’in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent’teki bir otoparka götürüldü.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer araç konusunda karşı karşıya geldi. Yıllardır Özcan Deniz’in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçen günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent’te bir otoparka çekildi.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, Feyza Aktan sigorta borcunu ödemeyi teklif etse de araç Özcan Deniz’in üzerine olduğu için Aktan’ın talebi reddedildi. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan’dan geri aldı.

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek ünlü sanatçı ve abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan Deniz ise Aktan’a oğlu için velayet davası açmış, eski eşinin kendisine iftara attığını söylemişti.