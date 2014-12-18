Fettah Tamince'den sonra Nişantaşı esnafından da yılbaşı şikâyeti: Süsleme yapılmadı, cirolar düştü!

RIXOS’un patronu Fettah Tamince’nin Antalya’nın yılbaşı için süslenmemesiyle ilgili isyanın ardından, şimdi de İstanbul’un yılbaşında sembolü haline gelen Nişantaşı’nın süslenmemesi tartışma yarattı. Nişantaşı’ndaki mağaza ve restoran sahipleri, “Biz de Antalyalı turizmciler gibi bir fon oluşturup, süslemeye sponsor olurduk. Ancak geç kalındı. Nişantaşı’ndaki esnafın cirosu düştü” dedi.

RIXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin, “Yılbaşı geliyor Antalya’da bir tek caddenin süslendiğini gördünüz mü?” açıklamasının ardından, bu kez de Nişantaşı’ndaki mağazalar ve restoranlar isyan etti.

Her yıl kasım ayının sonunda süslenen ve yılbaşının sembolü haline gelen Nişantaşı’nda bu yıl sadece mağaza vitrinleri süslendi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise borç yüküne dikkat çektiği açıklamada, sert ifadeler kullanarak, “Nişantaşı semtimizin kırmızı halı ve süs lambaları için geçmiş dönemlerde milyonlarca lira harcama yapıldığı saptandı” dedi. Mağazalar ve restoranlar ise “Daha önce söylense bir fon kurulur ve herkes destek olurdu. Nişantaşı süslenirdi” dedi.

Cirolar düştü

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Nişantaşı’nın sönük bir aralık ayı geçirdiğini belirten Eksen Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar, “Nişantaşı’nın süslendiği Abdi İpekçi Caddesi’nde 2 adet restoranım var. Ciro anlamında aralık ayı en parlak zamanlarımızı yaşıyorduk. Ancak bu yıl ziyaretçi sayılarımızda önemli düşüşler var. Nişantaşı’nın dışından birçok insan buradaki süslemeleri görmek için geliyordu. Hafta içi iş çıkışı Nişantaşı’nda adım atacak yer kalmıyordu. Bu da restoranlarımızı olumlu etkiliyordu. Bölgedeki esnafın işleri bu yıl olumsuz etkilendi” diye konuştu.

Fettah Tamince'den Antalya eleştirisi destek olurduk

Son 4-5 yıldır Nişantaşı’nda yapılan yılbaşı hazırlıklarının bölgedeki mağazalar üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyen Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Süslemelerin tüketiciler üzerinde psikolojik etkisi oluyordu. Nişantaşı çekim merkezi haline geliyordu. Abdi İpekçi Caddesi’ne ilgi çok büyüktü. Bu yıl birçok tanıdığım beni arayıp ‘Ne zaman süslenecek’ diye sordu. Daha önce söylenmiş olsaydı, Nişantaşı’ndaki markalar süsleme için bir fon oluşturup bunu yapabilirdi. Artık önümüzdeki yıla bakacağız.”

Müşteriler rahatsız

Nişantaşı için farklı bir atmosfer yaratan yılbaşı süslemeleri için her zaman desteğe hazır olduklarını açıklayan Midpoint yetkilileri, “Nişantaşı’nda aralık ayında ekstra bir ciro artışı yaşardık ancak bu yıl süslemenin olmamasından dolayı böyle bir ciro artışı gerçekleşmedi. Ayrıca aralık ayını dört gözle bekleyen misafirlerimiz, yaşadıkları hayal kırıklığını bizzat ifade ediyor” dedi.

Başkan İnönü ne demişti?

Nişantaşı’nın bu yıl süslenmeyeceğini açıklayan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, şunları söylemişti: “Nişantaşı hiçbir zaman karanlık olmadı. Nişantaşılılar geçmişten günümüze aydınlıklarıyla, geniş ufuklu sosyal demokrat anlayışlarıyla bu ülkenin aydın modeli olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Kamunun kaynaklarının duyarsızca cadde ve sokaklara attıkları bir kaç halı parçasıyla ve yapay ışıklandırmayla harcanarak Nişantaşımızı aydınlattıklarını mı sanıyorlar? Eğer Şişli Belediyemiz ağır borç yükü altında bulunmasaydı, biz, sizler için bugüne kadar yapılagelenden çok daha coşkulu eğlence programları düzenler, sizlerin coşkulu eğlence ortamlarını paylaşmanız için her tür olanağı önünüze sererdik. Ancak yıllarca kırmızı halı ve süs lambalarıyla halkımıza göstermelik bir şaşa sunulurken kamu kaynakları çarçur edilmiş, belediyemiz ne yazık ki ağır bir borç yükü altına sokulmuştur. Öyle ki sadece Nişantaşı semtimizin kırmızı halı ve süs lambaları için geçmiş dönemlerde milyonlarca lira harcama yapıldığı saptanmıştır.”

Lüks markalar İstanbul için sırada

Lüks markalar, genç nüfusu, turizmi ve alım potansiyeli ile Avrupa’da öne çıkan İstanbul’a gelmek için fırsat kolluyor. Bünyesinde Harvey Nichols, Tom Ford ve Michael Kors gibi markaları bulunduran Demsa Group’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, “Avrupa’daki durgunluk devam ettiği için birçok lüks marka İstanbul’a gelmek istiyor” dedi.

Turistlerin payı yüzde 25

2014’ün perakende sektörü açısından iyi bir yıl olduğunu anlatan Demet Sabancı Çetindoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıllık hedeflerimiz kısa dönemli gelişmelere bağlı olarak değiştirmiyoruz. Uzun dönemli stratejiler belirliyoruz. 2014’te hedeflediğimiz büyüme rakamlarına ulaşmayı başardık. 2014’te ciromuzun yüzde 25’i turistlerin yaptığı harcamalardan geldi. 2015’ten de umutluyuz. Yeni markalarla görüşmelerimiz sürüyor. ABD ve Avrupa’daki markalar İstanbul’a gelmek için fırsat kolluyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2015 sonu gibi Galeries Lafayette, Demsa Group ortaklığıyla Türkiye pazarına giriyor.”

Türk tasarımcılara destek

Brandroom’larda her sezon dünya markalarının yanı sıra Türk tasarımcıların koleksiyonlarını da moda tutkunlarıyla buluşturduklarını anlatan Demet Sabancı Çetindoğan, şunları söyledi:

“Türk tasarımcılarının uluslararası arenada bilinirliklerini artırmak bizim için çok önemli. Son yıllarda Türk tasarımcılar çok büyük başarılara imza atıyor. Bugün, tasarımcılarımız dünya moda haftalarında uluslararası markalarla aynı sahneyi paylaşıyor, dünyaca ünlü pek çok isim başta kırmızı halı olmak üzere önemli davetlerde Türk modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Demsa Group olarak bizler her dönem Türk modacılarını desteklemekten büyük gurur duyduk. Brandroom ve Harvey Nichols mağazalarında modanın yanı sıra dekorasyon ve aksesuar kategorilerinde de pek çok Türk tasarımcının koleksiyonları yer alıyor.”