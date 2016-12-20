"FETÖ'nün suikast hücreleri harekete geçti; El Kaide veya El Nusra imajı oluşturmaya özen gösterilmiş"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın iyi yetiştirilmiş olduğunu ileri sürerek "Sadece Türk-Rus ilişkilerinin en kritik aşamasında suikast düzenlemekle kalmıyor. Arapça olarak El Kaide ya da El Nusra imajı oluşturmaya özen gösteriyor. Altıntaş, Ankara çevik kuvvette 2 yıllık polis memuru olarak görünüyor ama profesyonel bir suikastçı olduğu anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'ın 16 Aralık'ta "Büyükelçilerin bundan böyle güvenliği yok" dediğini hatırlatarak FETÖ hakkında "'Uyuyan hücrelerini harekete geçirip, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere stratejik hedeflere yönelik suikastlar düzenleyebilirler' deniliyordu. İntihar eylemlerinden endişe ediliyordu. Büyükelçi Karlov’a yönelik suikast bunu gösterdi" görüşünü savundu.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (20 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'FETÖ'nün suikast hücresi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karlov, 24 Kasım sürecinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için çaba sarf eden bir büyükelçiydi. Ankara’da korumasız gezecek kadar ülkemize güvenen bir diplomattı. Bizim hem dostumuz, hem de misafirimizdi. Ne yazık ki, Karlov’u koruyamadık.

Rus Büyükelçi’ye düzenlenen suikasttan sonra Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili dosyanın yeniden açılması gerekiyor. Çünkü bir parmak, ısrarla Türk-Rus ilişkilerinin bozulması için komplolar kuruyor.

En önemli müttefik

Suriye dizayn edilirken en önemli müttefikimiz Rusya’ydı. Rusya’yla anlaşıp Büyük Cerablus Operasyonu’nu başlatacağımız 24 Kasım günü Rus uçağı düşürüldü. O tarihten sonra Suriye üzerinde uçak uçuramadık. Rusya’yla ilişkilerin ne denli önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızla bir kez daha öğrendik. Fırat Kalkanı Operasyonu ve Halep’in tahliyesi bu dostluğun önemini bir kez daha ortaya koydu. Suriye konusunda Rusya, Türkiye, İran’ın toplantısından bir gün önce Rus Büyükelçisi’ne düzenlenen suikast, uluslararası bir operasyonla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Uyuyan hücreler

Darbe girişiminden sonra, FETÖ’cülerin bir daha 15 Temmuz türünde bir darbe yapma kabiliyetleri kalmadı. Ama “Uyuyan hücrelerini harekete geçirip, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere stratejik hedeflere yönelik suikastlar düzenleyebilirler” deniliyordu. İntihar eylemlerinden endişe ediliyordu. Büyükelçi Karlov’a yönelik suikast bunu gösterdi. PKK bir süredir ikiz eylemler yapıyor. Aynı hedefe yönelmiş olan FETÖ ise ikiz senaryolarını hayata geçirmeye başladı. FETÖ’cü yayın organı Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, 16 Aralık tarihinde attığı tweet’te, ”Büyükelçilerin bundan böyle güvenliği yok” demişti. Bunun ne anlama geldiğini Karlov suikastıyla öğrenmiş olduk. FETÖ’cü uyuyan hücreler harekete geçti. Yeni hedeflerinin kim ya da kimler olduğu ise meçhul.

El Kaide imajı

Suikastı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın iyi yetiştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Sadece Türk-Rus ilişkilerinin en kritik aşamasında suikast düzenlemekle kalmıyor. Arapça olarak El Kaide ya da El Nusra imajı oluşturmaya özen gösteriyor. Altıntaş, Ankara çevik kuvvette 2 yıllık polis memuru olarak görünüyor ama profesyonel bir suikastçı olduğu anlaşılıyor.

Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast talimatını kimlerden aldığı, hangi imama bağlı olduğu, emrin kendisine ne şekilde tebliğ edildiğini öğrenebilecek miyiz bilmem. Çünkü sağ olarak ele geçirilemedi. 15 Temmuz’da rapor alması, KPSS soruşturmasının şüphelisi ve Körfez Dershanesi çıkışlı olması suikastçının FETÖ bağlantısına yönelik ipuçları veriyor.

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