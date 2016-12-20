Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ni öldüren polisin annesi ve kardeşi gözaltına alındı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından suikastı düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın memleketi Aydın’da annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı resim sergisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ölü olarak ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın memleketi olan Aydın’ın Söke ilçesinde operasyon başlatıldı.
Polis eşliğinde Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Söke’nin Çeltikçi Mahallesi’ndeki adrese gelen cumhuriyet savcısı evde arama yaptı.
İlçede başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kadın, sorgulanmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.