İçişleri Bakanı: Hedef Türk-Rus ilişkileri, saldırgan Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde tekbir getiren ve Türkçe sloganlar atan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan polis operasyonunda öldürülürken Büyükelçi, saldırının gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne çok yakın bir mesafede bulunan Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, burada bir açıklama yaptı.

Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'un hayatını kaybettiğini "Kıymetli dostumuz hayatını kaybetmiştir" sözleriyle duyurdu.

"Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Büyük bir provakasyondur" diyen Soylu, "Terör eyleminin Türkiye’ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan bir dostumuza hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu, saldırganın kimliğini de şu sözlerle açıkladı:

"Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir’de polis yüksek okulu mezunu halen Ankara Çevik Müdürlüğü’nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş."

Açıklamalarından satır başları şöyle:

"19 Aralık 2016 bugün saat 19.05 sularında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçisi Karlov'un konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesi’nde 19.53’te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemem yapılan canlandırma müdahalesine cevap bulunamamış ve kıymetli dostumuz hayatını kaybetmiştir. Dostumuz, Rusya halkına ve ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Silahlı saldırı duyulur duyulmaz hemen olayın yakınında Çankaya Polis Merkezi ekipleri intikal etmiştir ve silahlı saldırgana müdahale etmişlerdir. Özel Harekat ekipleri gelmiş, ve ekiplerle saldırganın arasındaki silahlı çatışma sonrası saldırgan etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir’de polis yüksek okulu mezunu halen Ankara Çevik Müdürlüğü’nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş. 3 kişi yaralandı.​

Yaralılarımızdan birisi ayağından, birisi de kolundan şu anda tedavi altındadır. Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır. Bu vesile ile tekrar bağ sağlığı diliyoruz. Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir. Büyük bir provakasyondur.

Türkiye Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin Türkiye’ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan bir dostumuza hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Dışişleri Bakanımız uçaktan iner inmez bizi aradı. Savunma Bakanımız Rusya’ya uçacaktı. Çok önemli bir toplantıyı birlikte gerçekleştireceklerdi. Bilinmelidir ki bu suikast bizi ve ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Hem Rusya’ya, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Bundan sonraki açıklamalarda olayların gelişimiyle ilgili olarak kamuoyu ile paylaşacağız."