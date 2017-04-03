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15 Temmuz Darbe Girişimi

“FETÖ’nün medya yapılanması” davasında gazetecilere tahliye kararı veren hâkimler açığa alındı

Tahliye kararı verilen 21 gazeteci tekrar gözaltına alınmıştı

03 Nisan 2017 22:41

“FETÖ'nün medya yapılanması” davasında 21 gazeteciye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hâkimler Barış Cömert, Necla Yeşilyurt Gülbiçim ve duruşma savcısı Göksel Turan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alındı.

Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, HSYK 45 hâkim ve savcıyı ihraç etti ancak ihraç listesi yayınlanmadı.

“Yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak için…”

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar" olduğu açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır" dedi.

"Tutuklayınca yükseldi, tahliye edince görevden alındı"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, hâkimlerin görevden alınmasına ilişkin Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

"Hakim İbrahim Lorasdağı, Murat Aksoy ve Atilla Taş'ı tutuklayınca Sulh Ceza Hakimliği'nden 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.

"Mahkeme Başkanı. Lorasdağı, yedi ay sonra tahliye kararı verince açığa alındı. İşte AKP adaleti! Fazla söze gerek Yok! AKP tam biat istiyor!

"İktidar kendi eliyle atadığı yargıçları görevden alarak tüm yargıya gözdağı veriyor. Ne yaparsanız yapın; adalet galip gelecek birgün..."

Ne olmuştu?

31 Mart’ta “FETÖ’nün medya yapılanmasına” ilişkin, 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada mahkeme gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 21 kişinin tahliyesine karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada aileler gazetecilerin tahliyesini beklerken yeni kararlar çıkmış, hiçbir gazeteci tahliye edilmemişti.

Tahliye kararı verildikten sonra tekrar gözaltına alınan gazetecilerin isimleri şöyle:

Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş,  Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu,  Cihan Acar,  Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy,  Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç,  Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.

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