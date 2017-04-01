"FETÖ'nün medya yapılanması" davasında gazetecilere akşam tahliye, gece gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “FETÖ’nün medya yapılanmasına” yönelik soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde tahliye kararı verilen 21 gazeteci hakkında cezaevinden çıkmaları beklendiği sırada yeni kararlar çıktı. Bu yeni kararlar kapsamında ailelerinin cezaevi kapısında tahliyelerini bekledikleri gazeteciler serbest bırakılmadı.

Cezaevi çıkışında gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve dün tahliyesine karar verilen gazeteciler Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında ''darbe'' soruşturması başlattı. Başsavcılıkça, cezaevi çıkışında gözaltına alınan 6 gazeteci hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi.

8 kişinin tahliyesine itiraz edildi

“FETÖ'nün medya yapılanmasına” yönelik dava kapsamında, duruşma savcısı, Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İtiraz kabul edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “FETÖ'nün medya yapılanmasına” yönelik dava kapsamında, duruşma savcısının, 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazını kabul etti.

Atilla Taş ve 6 kişiye yeni soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında "darbe" soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, “şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi” gösterildi.

CHP’li Yarkadaş’tan tepki

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tekrar gözaltı kararını Twitter hesabından şu mesajlarla değerlendirdi:

Tam sekiz aydır tutuklu olan sanıklar, gece yarısı tahliye edilecekken, yargı üzerinde ağır bir baskı kuruldu. Twitter'da başlatılan kampanya üzerine, Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın devreye sokulduğu iddia edildi.

Ve böylece, sabah tahliye isteyen savcı, akşam ise karar değiştirdi!!! Aynı savcı bu kez, sekiz kişi için yeniden yakalamaya bağlı gözaltı istedi! Ne oldu da aynı savcı 12 saatte kararından vazgeçti. Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor.

Eğer bu kişiler hakkında başka bir soruşturma vs varsa, savcı bunu mahkeme sürerken söyleyebilirdi. Açık ki; yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı bilmiyorum. Bu gece olan bitenin ardından, zaten güven erozyonu yaşayan yargı inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir. Tam sekiz aydır tutuklu bulunan kişilerin tahliyesine karar veren yargının, gelen açık baskıya teslim olması yurttaşları koruyacak hiçbir mekanizmanın kalmadığının göstergesidir.

Bugün tahliye kararını beğenmeyen ve karar değiştirtenler; yarın aynı taktiği SEÇİM SONUÇLARI için de uygulamaya çalışacaktır. Halkımız olan biteni iyi değerlendirmeli ve kararını ona göre vermelidir. Kendi denetimlerindeki yargıya bile güvenmeyen iktidar, adeta paranoya yaşamakta ve her uygulamadan kaos senaryosu çıkarmaktadır.

Bir ülke bu ruh haliyle yönetilemez. İktidar artık sakinleşmeli ve yargıya müdahale etmeye son vermelidir. Yargıçları hedef gösteren yandaş medya ise açıkça suç işlemekte ve adil yargılamayı etkilemektedir. Bu TCK'nın 277. maddesinde açıktır. Savcılar, derhal harekete geçmeli ve baskı yapanlara karşı harekete geçmelidir. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hepimiz yargıya güvenmek istiyoruz. Bu rezalete tahammül edemiyoruz!

"Hukuk dışı fiili yargı düzeni"

Eski Diyarbakır Baro Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tahliyesine karar verilen gazetecilerin tekrar gözaltına alınmalarına tepki gösterdi. Tanrıkulu, 7 aydır tutuklu bulunan insanların cezaevinde yeniden suç işleyemeyeceğine dikkat çekerek "Bir suç isnadı varsa neden tahliye edildikleri gün beklenmiştir?" diye sordu.

Tanrıkulu'nun sosyal medyada paylaştığı mesajlar şöyle:

"7 ay tutuklu bulunan insanlar cezaevinde suç işleyemeyeceğine göre haklarında bir suç isnadı varsa neden tahliye edildikleri gün beklenmiştir?

"Mahkeme kararına rağmen tahliye edilmeme ve yeni gözaltı kararı oluşturulan hukuk dışı fiili yargı düzeninin en açığa uygulamalarından..."