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Politika

'FETÖ'nün iş insanlarına yönelik davasında ara karar: 11 tahliye

Davada 32'si tutuklu 110 sanık yargılanıyordu

14 Temmuz 2017 20:55

Aydın Nazilli'de 'FETÖ'nün iş insanları yapılanmasına yönelik açılan, 32'si tutuklu 110 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına, geçen 6 Temmuz'da Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaları, Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda yapılan davada, 7 gün boyunca tutuklu ve tutuksuz sanıklar ifadeleri ile avukatların beyanları alındı. Beyanların alınmasının ardından ara kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.İ.D., A.V.Y., F.T., H.G., H.T., M.Ö., M.Y., Ö.S.G., S.D., Ş.E. ve Ş.Ç.'yi, yurt dışı yasağı koyup, adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme heyeti ayrıca tüm sanıkların araçları, oturdukları aile konutları, ana ticaretini yaptıkları kendi belirledikleri bir işyeri ile banka hesapları üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılmasına, diğer malları üzerinde bulunan tedbirlerin ise devamına hükmetti.

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