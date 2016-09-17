"FETÖ'nün firar hattı; Zambiya üzerinden ABD"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan adli soruşturmalar nedeniyle ABD’ye gitmek içi yurt dışına çıkan 'FETÖ’ üyelerinin Zambiya’yı geçiş ülkesi olarak kullandığını iddia edildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi birimlerine gönderdiği yazıda, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle cemaat mensuplarının Zambiya’ya gittiklerinin belirlendiğini duyurdu. 'FETÖ’nün sivil ayağını oluşturanların yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Amaç dikkat çekmemek

Yapılan çalışmalar sonrasında, haklarında adli soruşturma başlatılan ya da başlatılma aşamasında olan kişilerin çoğunlukla ABD’ye gittikleri saptandı.

'FETÖ' soruşturmaları koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı, bir süre önce yurt genelindeki birimlerine gönderdiği özel yazıda, 'FETÖ' mensuplarının, Ağustos ayı itibarıyla Afrika kıtasındaki Zambiya’yı üs olarak kullanmaya başladıklarını öne sürüldü.

'FETÖ' mensuplarının yurt dışına çıkış sırasında “dikkat çekmemek” için ilk aşamada önce Zambiya’ya gittikleri, buradan ABD’ye geçiş yaptıkları yorumu yapıldı.

Aynı yolu izlemiş

Emniyet’in yazısında ayrıca, geçmiş dönemde Gülen cemaatinin girişimleri sayesinde yapılanmanın önde gelenlerine ABD’den vize alındığı, bu sayede Zambiya üzerinden ABD’ye geçiş yapmakta bir zorluk çekmedikleri anlatıldı. Yazıda, bu kapsamda 'FETÖ' bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen Denizli İşadamları Derneği Başkanı Erdem Aydın’ın da Ağustos ayı içinde Zambiya’dan ABD’ye geçtiği yönünde teyide muhtaç bilgilere ulaşıldığı açıklandı.