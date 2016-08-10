‘FETÖ’nün finansörü olduğu öne sürülen Abdullah Büyük Türkiye’ye iade edildi

‘FETÖ’nün finansörü olduğu iddiasıyla aranan ve Bulgaristan’a gittiği belirtilen iş adamı Türkiye’ye iade edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Abdullah Büyük Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildi.

Abdullah Büyük'ün iadesine ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çavuşoğlu, "Abdullah Büyük adlı bir FETÖ mensubunun Bulgaristan'a siyasi sığınma talebi, Bulgar makamları tarafından reddedildi. Bulgar makamları iade kararı verdi ve şu anda Türkiye'ye getiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.