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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ’den yargılanan eski Yalova Üniversitesi rektörüne tahliye

Eski rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi

20 Aralık 2017 00:49

FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada,  eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eruslu ile özel kalem müdürü Mehmet Güler, hâkim karşısına çıktı. Sanıklar, duruşmada tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Niyazi Eruslu’yu, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti. Diğer sanık Mehmet Güler’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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Eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof Dr Niyazi Eruslutahliye

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