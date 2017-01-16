'FETÖ'den tutuklu savcı: Cemaate tahsis ettiği evde Suat Kılıç'la birlikte kaldık; Gülen'in vaazlarını dinlerdik

Denizli savcısıyken 'FETÖ'den tutuklanan F.B., hukuk fakültesi 4. sınıfta okurken, eski Bakan Suat Kılıç'ın Ankara'daki evinde kaldıklarını, Kılıç'ın burayı cemaate tahsis ettiğini iddia etti. O evde Suat Kılıç'la birlikte kaldıklarını söyleyen tutuklu savcı, "Suat Kılıç, o dönemde zaman zaman Dünya Radyosu'nda program yapıyordu. Kaldığımız evlerde de Risale-i Nur okunuyor, Fethullah Gülen'in vaazları dinleniyordu" dedi.

CHP: MİT’te “Gülen taraftarıdır” diye kaydı

olan AKP Genel Başkan Yardımcısı kim?

CHP'li Bülent Tezcan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek, “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri Fetöcü diye kayıtlı. Size sicil kaydını da veriyorum; 563189” demişti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, 'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Denizli Savcısı F.B., öğrenciliği döneminde eski AKP'li bakan Suat Kılıç'ın cemaate tahsis ettiği evde onunla birlikte kaldığını öne sürdü.

2014'te yapılan HSYK seçimlerinden önce "İdris" kod adlı örgüt imamının kendisine ByLock yüklü tablet verdiğini ve buradan konuştuklarım anlatan F.B., ifadesinde özetle şunları söyledi:

Gülen'in vaazları

"Fethiye İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum 1990'lı yıllarda FETÖ'nün yurtlarında kaldım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra da örgütün evlerinde kaldım. 4'üncü sınıftayken eski bakanlardan Suat Kılıç'ın kiralık bir evi vardı. Bunu cemaate tahsis etti. Onunla birlikte aynı evde kaldık. O dönem zaman zaman Dünya Radyosu'nda program yapardı. O dönem evlerde Fethullah Gülen'in vaazları dinleniyordu. 1999'da mesleğe başladım. Küçük gruplar halinde bir araya geliyorduk. Bizler grup abimize maaşımızın yüzde onluk kısmını elden verirdik. Erzincan'da 4 yıl çalıştım. Başsavcımız İlhan Cihaner'di. Cihaner hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. 2011'de Adıyaman Başsavcısı olarak atandım. Burada ise öğretmen olduğunu öğrendiğim Hamza kod isimli kişi bizimle ilgilenirdi. Malatya Başsavcıvekili Şeyhmus Şat, İdare Mahkemesi Başkam Ragıp Bey, Esat Başsavcısı Esat Faruk Benli, Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Fahrettin Kaya ile birlikte görüşürdük."