'FETÖ'den tutuklu Doğan Holding yöneticisi Muratoğlu'na yine tahliye çıkmadı

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun davasında daha önce iki kez tahliye isteyen savcının izinde olması nedeniyle yerine Savcı İlkay Özcan görevlendirildi. Özcan başka şüphelilerle ilgili bir dosyanın incelenmesini istedi. Duruşmada tahliye çıkmadı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Barbaros Muratoğlu ile avukatları Köksal Bayraktar, Şehnaz Yüzer ve Ahmet Çörtoğlu katıldı.

Davanın dünkü üçüncü oturumunda daha önce iki kere tahliye talebinde bulunan duruşma savcısı Ömer Karakaya’nın izinli olması nedeniyle savcı İlkay Özcan görevlendirildi. Savcı Özcan, İstanbul Başsavcılığı’nın 2017/24854 sayılı (Muratoğlu hakkındaki iddianamenin hazırlanmasının ardından diğer şüpheliler yönünden devam eden soruşturma) dosyasının görülen davayla irtibatlı olduğunu belirterek sonucunun başsavcılığa sorulmasını, iddianame düzenlendiyse bir örneğinin istenmesini istedi. Savcı Özcan, Muratoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının görüşünü açıklamasının ardından konuşan Muratoğlu ise “Yaklaşık 6 aydır tutukluyum. Ailem ve yakınlarımla birlikte bir kâbusun içindeyiz. Kâbus bir türlü bitmek bilmiyor. Babalığımdan, kocalığımdan, işimden, dostlarımdan yoksunum. Suçsuzum, hakkımdaki iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

"Mütalaa bekliyorduk"

Muratoğlu’nun avukatlarından Köksal Bayraktar ise özetle şunları söyledi: “Bu tür durumlarda iddia makamının somut gerekçelere dayanan bir tutukluluk devamına ilişkin bir mütalaa sunması gerekmektedir. Bu, bizim isyanımızdır. Esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasını beklerken tutukluluk halinin devamı isteniyor. Müvekkilim 6 aydır bir hiç uğruna tutukludur. İşkenceler içinde cezaevinde kalmaktadır. İddia makamının bahsettiği dosyanın bu dosya ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması gerekli değildir. 180 günden bu yana dosyaya hiçbir delil girmemiştir.”

Avukat Şehnaz Yüzer’in ‘savcının irtibatlı olduğunu söylediği dosyanın hangi dosya olduğunu’ sorması üzerine savcı İlkay Özcan, “Geldiği zaman bilgimiz olacak” dedi. Avukat Yüzer ise “Müvekkilim hakkında devam eden başka bir soruşturma yok” dedi. Muratoğlu’nun avukatlarından Ahmet Çörtoğlu ise “Müvekkilin konuştuğu iddia edilen ByLock’çuların Vodafone isimli şirketin telesekreter hattı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

Muratoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, 2017/24854 sayılı soruşturma dosyasının savcılıktan istenmesine hükmetti.