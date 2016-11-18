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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklananların bulunduğu Silivri, Sincan ve Şakran cezaevlerine uçaksavar

'FETÖ'nün cezaevinde kalkışma planı yaptığı iddiası 2 hafta önce gündeme gelmişti

18 Kasım 2016 10:06

15 Temmuz'da 'FETÖ' tarafından düzenlediği ileri sürülen darbe girişiminin ardından Türkiye’deki 387 kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü’nce Jandarma Genel Komutanlığı’yla yapılan değerlendirmeler sonucunda dış güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak 'FETÖ'den tutuklananların kaldığı Ankara Sincan, İzmir Şakran ve İstanbul Silivri cezaevlerine uçaksavarların da yer aldığı savunma sistemleri kuruldu.

Nöbet sistemi değişti

Hürriyet'te yer alan habere göre, cezaevlerindeki iç güvenlikte de nöbet sistemleri değiştirildi, özellikli olan alanlardaki görevliler, gece çalışacak personel ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen personel sayısı arttırıldı. Tek kişilik odalarda kalan hükümlü veya tutukluların, bir saatten az olmamak üzere hep aynı kişilerle havalandırmaya çıkmalarının sağlanacağı bildirildi. Bazı durumlarda tutukluların sevk ve nakillerinde jandarmanın yanı sıra polisin de yer almasına ilişkin düzenleme yapıldı. CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Yıl sonuna kadar 7 bin 500 personel göreve başlamış olacak. Ceza infaz kurumlarımızda iç ve dış tehlikelere karşı hükümlü ve tutuklularımızın sağlığını da koruyacak tedbirler alınmaktadır" dedi.

İsyan planı çıkmıştı

Darbe girişimi sonrası tutuklanan 'FETÖ' üyelerinin cezaevinde kalkışma planı yaptığı iddiası 2 hafta önce gündeme gelmişti. Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığı’nın hazırladığı raporda, tutuklu 5 bin 544 FETÖ üyesinin toplu kalkışma hazırlığı yaptığı, aramalarda kriptolu ve şifreli yazışmalar ile cezaevinin krokisi, havalandırma sistemi, elektrik sisteminin planının ortaya çıktığı bilgisi yer almıştı. Cezaevinde önlem alınması için acil kodlu uyarı yazısı gönderilirken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatmıştı. Cezaevi raporu, acil koduyla ilgili kurumlarla da paylaşılmış, AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde önlem alınması için uyarılarda bulunmuş ve cezaevini koruyan personel sayısı da arttırılmıştı. 

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