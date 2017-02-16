‘FETÖ’den tutuklanan ünlü iş adamına tahliye

İzmir’de, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında tutuklanan iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Metehan Kavuk hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, iş adamları hakkında 10 ile 15 yıl arasında ceza istendi. İş adamı Metehan Kavuk'un dosya üzerinden görülen dava ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimin ardından, ünlü iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Şeref Sipahi ve Metehan Kavuk tutuklanmıştı. FETÖ örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları hakkındaki 168 sayfalık iddianamede bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Dur, dört önemli isimle ilgili soruşturma dosyasını ayırdı ve iş adamları hakkında hazırlanan iddianameyi İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, dört iş adamı ile ilgili iddianameyi daha sonra kabul etti. İddianamede, 4 iş adamına 10 ile 15 yıl arasında ceza verilmesini istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre dosyayı inceleyen mahkeme, tutuklu sanıklardan Metehan Kavuk hakkında, tahliye kararı verdi. Metehan Kavuk ile tutuklu sanıklar Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ise 13'üncü Ağır Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.