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'FETÖ'den tutuklanan Sözcü çalışanlarının mahkemede verdiği ifadelerin tam metni

19 Mayıs'ta Sözcü'ye yönelik olarak başlatılan 'FETÖ' operasyonunda 2 çalışan tutuklandı

27 Mayıs 2017 12:40

19 Mayıs’ta Sözcü Gazetesi’ne yönelik olarak başlatılan 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Gözaltındaki Sözcü çalışanlarının savcılık ifade işlemleri tamamlanmasının ardından Savcı, Sözcü çalışanlarını tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme duruşmanın ardından Olgun ve Ulu hakkında tutuklama kararı verirken Yücekaleli serbest bırakıldı.

İşte Sözcü çalışanlarının mahkemede verdiği ifadelerin tam metni:

 

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