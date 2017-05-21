Ahmet Hakan: Sözcü var ya, acayip FETÖ'cü!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sözcü’nün, imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 çalışanı hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi; Sözcü var ya Sözcü, çok acayip FETÖ’cüydü. Hem de çok acayip" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Sözcü var ya Sözcü... Acayip FETÖ’cüydü!" başlığıyla yayımlanan (21 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Uğur Dündar var ya Uğur Dündar

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“Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler” diyor, senede iki kez Pensilvanya’ya gidiyor, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda Mustafa Armağan’la beraber görev yapıyor, Hüseyin Gülerce’yi fena halde kıskanıyordu.

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Emin Çölaşan var ya Emin Çölaşan...

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Fetullah Gülen’i çok seviyor, Gülen’den “FETO” diye söz edenlere “Terbiyeni takın! Fetullah Gülen’e FETO diyemezsin! Hocaefendi diyeceksin!” falan diye fırça çekiyor, Abant Toplantıları’nı hiç kaçırmıyor, himmetçilik yapıyordu.

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Soner Yalçın var ya Soner Yalçın...

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FETÖ’cü savcı ve polis şefleriyle al takke ver külah ilişkisine giriyor, ekranlardan sağa sola “Alayınız tutuklanacaksınız! Alayınız tutuklanacaksınız! Hahaha!” falan diye höykürerek tehditler yağdırıyor, Bankasya’dan kredi çekip yalı alıyordu.

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Yılmaz Özdil var ya Yılmaz Özdil...

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Her öğün maklube yiyor, yakın arkadaşlarını “şakirt” diye çağırıyor, cemaat ile hükümetin arasını açmaya çalışanlar için “fitneci” diyor, Türkçe Olimpiyatları’nın ardından destanlar yazıyordu.

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Necati Doğru var ya Necati Doğru...

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Afrika’da açılan Türk okullarına selam duruyor, Fetullahçı işadamlarının dünyayı fethettiğini yazıyor, Fetullah Gülen öncülüğünde Anadolu sermayesinin büyük bir şahlanış içine girdiğine dair analizler patlatıyordu.

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Saygı Öztürk var ya Saygı Öztürk...

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Fetullah’ın askeri vesayeti geriletme operasyonlarının gönüllü taşeronluğunu yapıyor, Fetullahçıların yürüttüğü Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını öven kitaplar yazıyor, bu yolla yolunu buluyor da buluyordu.

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Bekir Coşkun var ya Bekir Coşkun...

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Hocaefendi’nin hayvan sevgisini anlata anlata bitiremiyor, Hocaefendi’nin bir sineğin ardından döktüğü gözyaşlarının destanını yazıyor, “Karakaşlım, karagözlüm, gel artık Pensilvanya’dan” falan diye şiirler döktürüyordu.

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Kısacası...

Sözcü var ya Sözcü...

Çok acayip FETÖ’cüydü.

Hem de çok acayip!