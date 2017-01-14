'FETÖ'den tutuklanan Prof. İştar Gözaydın gizli tanığın iddiasını reddetti: Beni rektör davet etti

Darbe girişiminden sonra kapatılan İzmir’deki Gediz Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, 27 Aralık’ta ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla tutuklanarak, Şakran Cezaevi’ne kondu. 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan Prof. Dr. Savaşır, ifadesinde bir gizli tanığın 15 Temmuz’dan sonra kapatılan İzmir’deki Gediz Üniversitesi’ne cemaatin talimatıyla, rektöre rağmen alındığı iddiasını reddetti ve “Beni üniversiteye rektör davet etti” dedi.

Soruşturmada bilgisine başvurulan bir kişi, Savaşır’ın üniversitenin eski genel sekreteri Adnan Yeşildal’ın baskısı ile Rektör Seyfullah Çevik’e rağmen okula alındığını iddia etmişti.

"Herkesi orada tanıdım"

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Savaşır ise ifadesinde bu iddiayı yalanladı. Savaşır, Rektör Çevik’in telefonla arayıp "Sizi akademik kadromuzda görmek istiyoruz. Konuyu görüşmek üzere üniversitemize davet ediyoruz" demesi üzerine İzmir’e gittiğini, havalimanında üniversite personelince karşılandığını belirtti. Rektörlükteki toplantıda Rektör Çevik’in yanı sıra iki yardımcısı ile Yeşildal’ın bulunduğunu kaydeden Savaşır, "Ben, Yeşildal dahil herkesi ilk kez gördüm ve tanıdım. Bana bu teklifi yapan, Rektör Çevik’tir. Ona birinin öneri ya da telkinde bulunduğu hususunu bilemem" dedi.

Biri gizli 2 tanık ifadesi

Prof. Dr. Savaşır’ın avukatı Murat Dinçer, dosyada biri gizli, iki tanık bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, telefonda adını vermeyen bir muhbirin Prof. Savaşır’ı 'FETÖ' üyesi olmakla suçladığı ortaya çıktı. Savaşır’a yönelik diğer suçlamalarsa STV’de program yapmak, Abant toplantısına katılmaktı. İfadesinde STV’de ücretli program yaptığını belirten Savaşır, ücret Bank Asya’ya yatırıldığı için bu bankada hesap açtığını belirtti. Savaşır, “Yazılı ve görsel basında uzmanlığımla ilgili alanlarda yapılan tekliflere ayrım gözetmeksizin olumlu cevap verdim. Bunu akademik sorumluluk ve görev olarak addettim" dedi. Savaşır, Abant toplantılarına da katıldığını kabul etti.

Cemevi davasında uzman

Geçen yıl AİHM’de Cem Vakfı’nın açtığı cemevleri davasında uzman olarak dinlendiğini anlatan Savaşır, ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bunu cemevinde ibadet etmenin ilgilileri için bir hak olduğuna inandığım için yaptım. Bu beni Alevi yapmadığı gibi, başı açık olduğum halde başörtüsü hakkını da savundum. Dini pratiklere göre yaşamayan bir ailede yetişmiş olmama rağmen akademik ilgi nedeniyle doktora konumu Diyanet İşleri Başkanlığı olarak seçtim.”

Uluslararası akademisyen

Prof. İştar Gözaydın Savaşır, din - hukuk ilişkisi alanında Türkiye’nin önde gelen akademik otoritelerinden biri olarak tanınıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Savaşır, aynı fakültede Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine doktora yaptı, daha sonra New York Üniversitesi, George Town Üniversitesi ve Londra Üniversitesi gibi kurumlarda akademik çalışmalar yürüttü. Prof. Savaşır, din - devlet ilişkileri, din sosyolojisi, hukuk ve siyaset alanlarında pek çok yayına imza attı.

Kaçacak olsa kaçardı

Prof. Dr. İskender Savaşır, eşinin tutuklanmasına ilişkin özetle şunları söyledi: "İştar’ı kapmak her üniversite için bir ayrıcalıktır. İştar’ı biraz olsun tanıyor olunca suçlamanın kötü bir şaka olduğunu düşünürsünüz. Bu, suçlamayı yapanı töhmet altında bırakır. 5 Ekim’de pasaportuna tahdit konmuştu. Biz de bilgisine başvurulmasını bekliyorduk. Gelip böyle baskınla içeri alınacağından korkuyordu zaman zaman. Kaçacak olsa kaçardı."