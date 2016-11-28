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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklanan eski AKP'li vekilin avukatı CHP'li Atilla Kart: Bunlar davayı savsaklar

"Yargılamalar sakat ve topal olacaktır"

28 Kasım 2016 22:43

Hülya Karabağlı

‘FETÖ’ çatı davasından yargılanan eski AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen’in avukatlığını üstlenen eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, işgal girişimi olarak nitelendirdiği 15 Temmuz darbesini yapan faillerin ivedi olarak yargılanması gerektiğini söyledi. “Buna karışanları ivedi olarak yargılayalım, ibreti alem için en ağır cezayı verelim ama kapsamı belirsiz örgüt soruşturmalarıyla darbe girişiminde bulunanların yargılamalarının beraber yapılmak istenmesi doğru değil. Bu davaları savsaklar” dedi.

Kart, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemini, Cumhurbaşkanını ve anayasal kurumlarını değil, milli kimliğini hedef aldığını belirtti.

 CHP'li Kart, İşbilen’i savunuyor

CHP’nin eski milletvekili avukat Kart, AKP’nin 'FETÖ'den yargılanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in avukatlığını  yapmasıyla ilgili  “Ben FETÖ mensubu değilim, terör örgütü içinde değilim, olmadım diyenlerin dosyalarında yer alan deliller bu kanaati yaratıyorsa adil yargılanma adına bu görevi yapıyorum” diyor. Bunun avukatlık görevinden öte bir yurttaşlık görevi olduğunu da ifade eden Kart, FETÖ ile 10 yıl önce ne söylediyse aynı noktada olduğunu hatırlatarak T24’e şu değerlendirmeleri yaptı:

"15 Temmuz darbesini ve işgal girişimini, Cumhuriyetin milli kimliğini hedef alan bu darbe failleri hemen yargılanmalıdır. Bu yargılamalar siyasi ve hukuki boyutu olan daha da ötesi iç içe geçen davalar. Bu sebepledir ki, bu çerçevede elbette 15 Temmuz darbesini ve işgal girişimini ve cumhuriyetin, milli  kimliğini hedef alan bu darbe failleri  ivedi olarak yargılanmalıdır. Genel kurmayda, Akıncı üssünde,  Gölbaşındaki özel kuvvetler, Marmaris’te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunanlar bellidir. Devlet içinde paralel yapılanma örgütünde karar mekanizmalarında  görev alma, verilen talimatları yerine  getirmek suçtur. Her zaman suçtur. Bu nedenle Bu yargılama emin olunuz darbe kalkışması  6 -8 bilemediniz bir yılda biter. Ama  bu darbe soruşturmasıyla kapsamı belirsizi olana 30- 40 yıla yayılan örgüt soruşturmalarını  birlikte yaptığınız takdirde darbe soruşturmalarını aslında  savsaklıyorsunuz demektir. Bir siyasi irade ortaya konulmadan yapılacak yargılamalar sakat ve topal olacaktır.”

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