'FETÖ'den TMSF'ye devredilen şirketlerin değeri 40 milyar lirayı buldu

Gülen cemaatine finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen fon bünyesindeki şirketlerin değerinin 40 milyar liraya dayandığı belirtildi.
Karar'dan Güven Adalı'nın haberi şöyle:
'FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketlerin, bu ayın başından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine başlandı.
Fon'a ilk devredilen şirket Kayserili Boydak Holding oldu. 26 Eylül 2016 itibarıyla TMSF'ye devredilen şirket sayısı 200'e ulaştı. Devredilen şirketlerin toplam değeri ise 40 milyar liraya dayandı. Fon, bünyesindeki hem şirket sayısıyla hem de değeri ile Koç ve Sabancı gibi Türkiye'nin dev holdinglerini geride bıraktı.
Bir şirketin TMSF'ye devredilmesinin ardından mahkemeden yazının gelmesiyle Fon Kurulu toplanarak, ilgili şirkete yeni yönetim atıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanının genellikle TMSF'deki daire başkanlarından oluştuğu yeni yönetimde, hukukçu, maliyeci ve finansçılar da bulunuyor.
Fon, TMSF'ye devir öncesi şirkete atanan kayyumlar ile de yeni dönemde çalışabiliyor. Yeni yönetim, adeta şirketin "röntgenini çekerek" yol haritasını belirliyor.
İyi olan satılacak
TMSF, devredilen şirketlerden faaliyette olan ve bilançosu iyi şirketleri satmayı, faaliyette olmayan ya da bilançosu kötü olan şirketleri ise tasfiye etmeyi planlıyor. Satış geliri, mahkeme kararının ardından şirket sahibi ya da yöneticisinin suçlu bulunması halinde TMSF aracılığıyla Hazine'ye aktarılacak. Suçsuz bulunması durumunda ise şirket sahibine iade edilecek.
İşçiler eylemde
Naksan Holding’e 22 Temmuz'da kayyum atandı, 3 Eylül'de şirket TMSF'ye devredildi. Yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam eden şirkette işçiler 2 aydır paralarını alamadıkları için eylem yaptı. Vali Ali Yerlikaya ile görüşmek isteyen 60 kişilik işçi grubu görüşme taleplerine olumsuz yanıt alınca basın açıklaması yaptı. Mağdur olduklarını belirten işçiler, 2 aydır ücret alamadıklarını ve yaşadıkları sıkıntılar yüzenden çocuklarını okula gönderemediklerini öne sürdü.
Petkim'de 4 tutuklama
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta önce Aliağa İlçesi'nde SOCAR Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 1'i emniyetten, 8 kişi de savcılıktan serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı. PETKİM’in eski Genel Müdür’ü Sadettin Korkut da FETÖ operasyolarında gözaltına alınmasının ardından görevi bırakmıştı. Bu gelişmenin ardından PETKİM Genel Müdürlüğü’ne Anar Mammadov getirildi.
Devredilen şirketlerden bazıları şöyle:
Koza İpek Holding
Koza Altın
Koza Madencilik
İpek Doğal Enerji
Dumankaya İnşaat
Boydak Holding
İstikbal
Mondi
Bellona
Deco
Naksan Holding
Royal Halı
Pierre Cardin Halı
Atlas Halı
Elmasepeti.com
AKFA Holding
Fi Yapı
FEM Dershaneleri
Anafen Dershaneleri
HighWay Outlet
Enkay Ambalaj
Fins Bilişim
Ölçü Bilişim
BS Bilgi Teknolojileri
Dijital Arıtma Teknolojileri
Özel Başarı Eğitim
Ulusoy Güvenlik Sistemleri
Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri
Eva Nil Tekstil
Üçgül Çorap
DELTA İnşaat
Nurkay Makine
R2 Servis Elektrik
SYNAPSİS Medikal
ANT Gayrimenkul
Özlem Çelik
Tarhan Techno
İnelsan Mühendislik
LCI Gayrimenkul