'FETÖ'den TMSF'ye devredilen şirketlerin değeri 40 milyar lirayı buldu

Gülen cemaatine finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen fon bünyesindeki şirketlerin değerinin 40 milyar liraya dayandığı belirtildi.

Karar'dan Güven Adalı'nın haberi şöyle:

'FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirketlerin, bu ayın başından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine başlandı.

Fon'a ilk devredilen şirket Kayserili Boydak Holding oldu. 26 Eylül 2016 itibarıyla TMSF'ye devredilen şirket sayısı 200'e ulaştı. Devredilen şirketlerin toplam değeri ise 40 milyar liraya dayandı. Fon, bünyesindeki hem şirket sayısıyla hem de değeri ile Koç ve Sabancı gibi Türkiye'nin dev holdinglerini geride bıraktı.

Bir şirketin TMSF'ye devredilmesinin ardından mahkemeden yazının gelmesiyle Fon Kurulu toplanarak, ilgili şirkete yeni yönetim atıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanının genellikle TMSF'deki daire başkanlarından oluştuğu yeni yönetimde, hukukçu, maliyeci ve finansçılar da bulunuyor.

Fon, TMSF'ye devir öncesi şirkete atanan kayyumlar ile de yeni dönemde çalışabiliyor. Yeni yönetim, adeta şirketin "röntgenini çekerek" yol haritasını belirliyor.

İyi olan satılacak

TMSF, devredilen şirketlerden faaliyette olan ve bilançosu iyi şirketleri satmayı, faaliyette olmayan ya da bilançosu kötü olan şirketleri ise tasfiye etmeyi planlıyor. Satış geliri, mahkeme kararının ardından şirket sahibi ya da yöneticisinin suçlu bulunması halinde TMSF aracılığıyla Hazine'ye aktarılacak. Suçsuz bulunması durumunda ise şirket sahibine iade edilecek.

İşçiler eylemde

Naksan Holding’e 22 Temmuz'da kayyum atandı, 3 Eylül'de şirket TMSF'ye devredildi. Yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam eden şirkette işçiler 2 aydır paralarını alamadıkları için eylem yaptı. Vali Ali Yerlikaya ile görüşmek isteyen 60 kişilik işçi grubu görüşme taleplerine olumsuz yanıt alınca basın açıklaması yaptı. Mağdur olduklarını belirten işçiler, 2 aydır ücret alamadıklarını ve yaşadıkları sıkıntılar yüzenden çocuklarını okula gönderemediklerini öne sürdü.

Petkim'de 4 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta önce Aliağa İlçesi'nde SOCAR Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 1'i emniyetten, 8 kişi de savcılıktan serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı. PETKİM’in eski Genel Müdür’ü Sadettin Korkut da FETÖ operasyolarında gözaltına alınmasının ardından görevi bırakmıştı. Bu gelişmenin ardından PETKİM Genel Müdürlüğü’ne Anar Mammadov getirildi.

Devredilen şirketlerden bazıları şöyle:

Koza İpek Holding

Koza Altın

Koza Madencilik

İpek Doğal Enerji

Dumankaya İnşaat

Boydak Holding

İstikbal

Mondi

Bellona

Deco

Naksan Holding

Royal Halı

Pierre Cardin Halı

Atlas Halı

Elmasepeti.com

AKFA Holding

Fi Yapı

FEM Dershaneleri

Anafen Dershaneleri

HighWay Outlet

Enkay Ambalaj

Fins Bilişim

Ölçü Bilişim

BS Bilgi Teknolojileri

Dijital Arıtma Teknolojileri

Özel Başarı Eğitim

Ulusoy Güvenlik Sistemleri

Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri

Eva Nil Tekstil

Üçgül Çorap

DELTA İnşaat

Nurkay Makine

R2 Servis Elektrik

SYNAPSİS Medikal

ANT Gayrimenkul

Özlem Çelik

Tarhan Techno

İnelsan Mühendislik

LCI Gayrimenkul