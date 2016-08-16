'FETÖ'den gözaltına alınmak istenen Baykal'ın kızından açıklama

'FETÖ' soruşturması kapsamında kapsamında odasında arama yapılmak istenen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nde görevli kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini, işinin başında olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da AÜ'ye yapılan baskında aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 147 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, AÜ Tıp Fakültesi'nde görevli esli CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ın odasında da arama yapmak istedi.

Bunun üzerine babasını arayan Prof. Dr. Ataman, durumu bildirdi. Deniz Baykal, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na telefonla ulaşarak hangi yazıya dayanarak arama yapıldığını sordu. Başsavcı, 'FETÖ örgütü üyeliği' suçlamasıyla bir karar alındığını, o karar çerçevesinde AÜ'de arama yapıldığını bildirdi. Baykal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la da konuştuğu sırada polis ekipleri, Prof. Dr. Ataman'ın odasındaki aramayı sonlandırarak ayrıldı.

Tutanak bile tutmamışlar

Konuyla ilgili Antalya Valiliği ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmadı. AÜ Tıp Fakültesi'nde görevinin başında olduğunu belirten Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman da açıklama yapmak istemediğini söyledi. Konunun basına da yansıdığını ve üzerine çok konuşulduğunu belirten Prof. Dr. Ataman, "Açıklama yapmak istemiyorum. İşimin başındayım" dedi.