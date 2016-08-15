Baykal'ın kızını 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına almaya çalışmışlar!

Yurt genelinde yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında açığa alınan kamu görevlilerinin sayısı 80 bin kişiye ulaşırken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ın “FETÖ” operasyonu kapsamında Emniyet'e götürülmek istendiği ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Olayı doğrulayan Baykal, kızının yaşadıklarını, şöyle anlattı:

"Başsavcının haberi yoktu"

"Kızım Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman, 28 Temmuz Perşembe günü bana telefon etti. Polislerin, odasında aramak yapmak istediğini bildirdi. ‘Hayrola bir şey mi var?' diye sorduğumda ‘Hiçbir şey bilmiyorum' karşılığını verdi. Bu girişimin içeriğini öğrenmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na telefon edip hangi yazıya dayanarak arama yapılmak istendiğini sordum. Başsavcı haberinin olmadığını, daha sonra beni arayacağını söyledi. Aradığında ‘FETÖ örgütü üyeliği' suçlamasıyla bir karar alındığını, o karar çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi'nde arama yapıldığını bildirdi. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la da konuştum. O arada kızım aradı, odasında arama yapmak isteyen polislerin odadan çıktıklarını bildirdi. Yani Aslı'nın odasında arama yapılmadı, arama girişiminde bulunulmuş oldu.

"Yanlışlığı kabul ettiler"

Odada arama yapmak için gelenler orada tutanak bile tutmuyorlar. İnsanlar haksız, hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor, sonra ilin valisi Münir Karaloğlu çıkıp “Yanlışlık yapıldı, haklarını helal etsinler” diyor. Sağdan soldan derleme bilgilerle yola çıkıldığı anlaşılıyor. Başsavcıya da net şekilde söyledim. Yanlışlık yapıldığını kabul etti. Koyu Atatürkçü, cumhuriyetçi, sağlam CHP'li olanlar ya da onların kamu görevlisi çocukları açığa alındı. Kamu kuruluşlarının idari birimlerine amirlerinden yazı geliyor. FETÖ'cü olarak bilinenlerin isim listesi isteniyor. Bu ne demektir? Emniyet ve savcının görevi, idare amirine tevdi ediliyor. Bu olamaz. Tehlikeli uygulamalar.

"FETÖ ile uzaktan yakından ilgileri yok"

Kızı Aslı Baykal ile görüştüğünü belirten Deniz Baykal, “Böyle şey olmaz… Kızım, odaları aranan ve emniyete götürülmek istenen 100'den fazla akademisyeni şahsen tanıdığını belirtti. FETÖ yapılanmasıyla uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını söyledi” diye konuştu.