T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Baykal'ın kızını 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına almaya çalışmışlar!

Deniz Baykal: Başsavcı yanlışlık yapıldığını kabul etti

15 Ağustos 2016 10:50

Yurt genelinde yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında açığa alınan kamu görevlilerinin sayısı 80 bin kişiye ulaşırken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ın “FETÖ” operasyonu kapsamında Emniyet'e götürülmek istendiği ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Olayı doğrulayan Baykal, kızının yaşadıklarını, şöyle anlattı:

 

"Başsavcının haberi yoktu"

 

"Kızım Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman, 28 Temmuz Perşembe günü bana telefon etti. Polislerin, odasında aramak yapmak istediğini bildirdi. ‘Hayrola bir şey mi var?' diye sorduğumda ‘Hiçbir şey bilmiyorum' karşılığını verdi. Bu girişimin içeriğini öğrenmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na telefon edip hangi yazıya dayanarak arama yapılmak istendiğini sordum. Başsavcı haberinin olmadığını, daha sonra beni arayacağını söyledi. Aradığında ‘FETÖ örgütü üyeliği' suçlamasıyla bir karar alındığını, o karar çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi'nde arama yapıldığını bildirdi. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la da konuştum. O arada kızım aradı, odasında arama yapmak isteyen polislerin odadan çıktıklarını bildirdi. Yani Aslı'nın odasında arama yapılmadı, arama girişiminde bulunulmuş oldu.

 

"Yanlışlığı kabul ettiler"

 

Odada arama yapmak için gelenler orada tutanak bile tutmuyorlar. İnsanlar haksız, hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor, sonra ilin valisi Münir Karaloğlu çıkıp “Yanlışlık yapıldı, haklarını helal etsinler” diyor. Sağdan soldan derleme bilgilerle yola çıkıldığı anlaşılıyor. Başsavcıya da net şekilde söyledim. Yanlışlık yapıldığını kabul etti. Koyu Atatürkçü, cumhuriyetçi, sağlam CHP'li olanlar ya da onların kamu görevlisi çocukları açığa alındı. Kamu kuruluşlarının idari birimlerine amirlerinden yazı geliyor. FETÖ'cü olarak bilinenlerin isim listesi isteniyor. Bu ne demektir? Emniyet ve savcının görevi, idare amirine tevdi ediliyor. Bu olamaz. Tehlikeli uygulamalar.

 

"FETÖ ile uzaktan yakından ilgileri yok"

 

Kızı Aslı Baykal ile görüştüğünü belirten Deniz Baykal, “Böyle şey olmaz… Kızım, odaları aranan ve emniyete götürülmek istenen 100'den fazla akademisyeni şahsen tanıdığını belirtti. FETÖ yapılanmasıyla uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını söyledi” diye konuştu.

ETİKETLER

15 Temmuz darbe girişimiFETÖ operasyonlarıgözaltına alınmaya çalışılmışDeniz Baykalın kızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24