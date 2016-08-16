'FETÖ'den gözaltına alınan Orkide'nin sahibinin televizyonu kapatıldı

İzmir'de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay’ın sahibi olduğu Kanal 35 televizyon kanalının yayını, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kararıyla durduruldu.

Hürriyet’in haberine göre, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra İzmir’de başlatılan soruşturmalar kapsamında, Orkide Yağları'nın sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay, geçen 8 Ağustos’ta gözaltına alındı.

Halen gözaltında olan işadamı Ahmet Küçükbay’ın sahibi olduğu yerel yayın yapan Kanal 35 televizyonu için de RTÜK’ten karar çıktı. RTÜK’ün kararından sonra, dün saat 18.30’da televizyon kanalına giden görevliler, yayını durdurdu. Televizyon binasından çıkartılan çalışanlara yönelik ise herhangi bir işlem yapılmadı.