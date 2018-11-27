'FETÖ'den aranan yönetmenin ağabeyi AKP'den aday adayı

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan kapanan Samanyolu (STV) kanalında yönetmenlik yapan Erkan Çıplak’ın ağabeyi, Recep Çıplak, Çorum'un Osmancık ilçesinde AKP'den belediye başkan aday adayı oldu. Çıplak’ın başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

STV’de yayınlanan Erkan Çıplak, ‘Bahara Yolculuk’, ‘Küçük Gelin’, ‘İki Dünya Arasında’, ‘Çınarın Gölgesinde’ dizilerinde senaristlik ile yönetmenlik yapan ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Erkan Çıplak'ın Çorum Özel İdare Müdürlüğü'de Genel Sekreter Yardımcısı olan ağabeyi Recep Çıplak, Osmancık ilçesinde AKP'den belediye başkan aday adayı oldu.

Erkan Çıplak, 15 Temmuz darbe girişiminin ABD’ye gitmişti. 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Erkan Çıplak'ın ABD'den istenenler listesinde olduğu ileri sürüldü.