'FETÖ'den aranan İsmail Çolak Türkiye'ye dönerek teslim oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu. Çolak'ın etkin pişmanlık yasasında faydalanmak istediği belirtildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle kayyım atanmadan önce Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi 65 yaşındaki İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Çolak’ın Finlandiya’ya kaçtığı tespit edildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
"Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi.
Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak’ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)