T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ'den açığa alınıp göreve iade edilen polis intihar etti

Polis memuru, bir hafta önce de intihar teşebbüsünde bulunmuştu

16 Ocak 2017 01:08

Karabük'te ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında açığa alındıktan bir süre sonra göreve iade edilen polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 23 yıllık polis memuru Zeki Cezayirlioğlu 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında açığa alındı. Soruşturma sonunda göreve iade edilen Cezayirlioğlu, geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 112 Acil ambulansıyla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönen Cezayirlioğlu, bu kez de eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Cezayirlioğlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

fetöpolismemurintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24