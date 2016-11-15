T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'de ilk mahkeme kararı; 'silahlı terör örgütü propagandası' yapmaktan hapis cezası verildi

Sanık toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

15 Kasım 2016 16:54

Kırşehir'de, 'FETÖ' propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verildi. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararının, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün "silahlı terör örgütü" olduğu kabul edilerek ceza verilen ilk mahkeme kararı niteliği taşıdığı belirtildi.

Vatan'da yer alan habere göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık F.E. hakkında 'FETÖ' propagandasını yapmak suçlamasıyla açılan kamu davasında karar çıktı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.E. ve avukatı katıldı.

Dosyanın esası hakkında savunması sorulan avukat, "FETÖ/PDY olarak adlandırılan örgütün terör örgütü olduğuna dair kesinleşmiş karar olmadığını ve örgütün propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığı kanaatinde olduğunu" ileri sürerek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Kararda "Sanık F.E'nin üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü  propagandası yapma suçunu işlediği anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın şahsi ve sosyal  durumu ile kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinin birinci cümlesi gereğince takdiren ve teşiden 1 yıl 6 ay hapis  cezası ile cezalandırılmasına..." ifadelerine yer veren mahkeme heyeti, sanığın  suçunu sosyal medyadan yayın yoluyla işlemesi nedeniyle 1/2 ve aynı suçu birden  fazla tekrarlaması sebebiyle 1/2 oranında artırırken, F.E'yi dosyaya yansıyan  olumu tutum ve davranışları ile verilen cezanın ileriki yaşamına etkileri  nedeniyle 6/1 oranında indirim uygulayarak toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, "seçenek yaptırımlarına çevrilmesine yer olmadığına" ve "cezanın ertelenmesine yer olmadığına" karar verdi.

ETİKETLER

KırşehirFETÖpropagandasilahlı terör örgütü propagandası yapmakhapis cezasıKırşehir Ağır Ceza MahkemesiFetullahçı Terör Örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24