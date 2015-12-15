'FETÖ yönetimi'ne savcıdan sorular: Gülen mehdi mi, hiç evlendi mi, Dağlıca saldırısıyla ilginiz var mı?

Gülen Cemaati’nin 'tepe yönetimi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fethullah Gülen'in akrabası Kazım Avcı'ya sorgusunda, "Fetullah Gülen isimli şahıs Mesih/Mehdi midir?", "Fetullah Gülen hiç evlendi mi?" gibi sorular soruldu. Avcı'ya yöneltilen soruların arasında Dağlıca ve Aktütün saldırılarının da yer aldığı belirtildi. Yeni Şafak'taki habere göre, Saldırılarla alakalı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli albay ile görüştüğü iddiası sorulan Avcı'ya “FETÖ'nün bölücü örgütün yaptığı baskınlar ile ilişkisi ve irtibatı nedir?” sorusu da yöneltildi. Avcı ise söz konusu kişiyle böyle bir sohbetinin olmadığını iddia etti.

Gözaltına alınan eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen, TBMM’de danışman olarak görev yapan Kazım Avcı ile Ali Çelik ve Dilaver Azim savcılıkça tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Cemal Türk ise serbest bırakıldı.

Nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Dilaver Azim’in tutuklanmasına, Ali Çelik’in ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Savcı Serdar Coşkun’un tutuklamaya sevk yazısında, örgüt liderinin emriyle yönetici kadronun yurtdışına çıktığı, “Türkiye’deki işleri idare edebilecek az sayıda yönetici bıraktığı” iddia edildi.

“Örgütlenmenin siyasi ve askeri casusluk, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık, kamu kuruluşlarına karşı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, yağma, ihmalle öldürme, işkence, kişi hürriyetini kısıtlamak, nitelikli hırsızlık irtikap, iftira, suç uydurma, suç delilini gizleme gibi suçları işlediği anlaşılmıştır” dendi.

Gülen’in akrabası olan şüphelilerden Kazım Avcı’ya Emniyet sorgusunda, Gülen ile ilgili özel soruların yanı sıra, “PKK örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın öldürülmesini teklif ettiniz mi” sorusu da yöneltildi. Avcı’ya Emniyetteki sorgusunda sorulan soruladan bazıları şöyle:

FETÖ/PDY’nin, bölücü örgütün yaptığı baskınlar ile ilişki ve irtibatı nedir?

Abdullah Öcalan’ın öldürülmesi amacıyla Türkmen Cephesi Başkanı Mustafa Ziya ile görüştünüz mü?

Fetullah Gülen geçimini nasıl sağlar?

Malikanede kimler hizmet eder?

Fetullah Gülen isimli şahıs Mesih/Mehdi midir?

Fetullah Gülen hiç evlendi mi?

Fetullah Gülen birlikte olduğu örgüt mensuplarına şiddet uygulamış mıdır?

Fetullah Gülen için örgüt mensuplarının yapacaklarının bir sınırı yok mudur?

Devai-ri Devlet kelimesinin Fetullah Gülen örgütündeki yeri ve önemi nedir?

"Dağlıca da soruldu"

Öte yandan, Yeni Şafak gazetesinin haberinde, Avcı'ya Dağlıca ve Aktütün saldırılarının sorulduğu belirtildi.

Yeni Şafak'ta Osman Özgan imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Serdar Coşkun'un Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'A Takımı'na yönelik düzenlediği operasyonda ilginç bilgilere ulaşıldı. Tutuklanan Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'ya emniyetteki ifadesinde sorulan sorular FETÖ'nün PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı öldürme planını deşifre etti.



Türkmen liderle görüşmüşler



FETÖ'yle ilgili en mahrem bilgilere sahip olduğu söylenen Kazım Avcı'ya yöneltilen sorulara göre örgüt, Öcalan'ı öldürmek için Türkmen Cephesi Başkanı Mustafa Ziya ile görüştü. Öcalan'ın öldürülmesi teklifini de Avcı'nın verdiği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde Avcı'ya, “Öcalan'ın öldürülmesini teklif ettiniz mi?”, “Öcalan'ın öldürülmesi yönünden kimden talimat aldınız?”, “Abdullah Öcalan'ın öldürülmesi amacıyla Türkmen Cephesi Başkanı Mustafa Ziya ile neden görüştünüz, neler konuştunuz?” ve “Öcalan'ın öldürülmesiyle ile neyi planladınız?” soruları yöneltildi.



Talimata kapalı bir adamım





Avcı, “Öcalan'ın öldürülmesini teklif ettiniz mi?” sorusuna “Ben böyle bir teklifte bulunduysam ispat etsinler” yanıtını verdi. “Öcalan'ın öldürülmesi yönünden kimden talimat aldınız?” sorusu üzerine de “Ben talimata kapalı bir adamımdır, insanım ve kimse bana böyle bir şey söylemez. Böyle bir şey duymadım” dedi. Konuyla ilgili gizli servislerin rolü de sorulan Avcı, “Öcalan'ın öldürülmesi amacıyla

Türkmen Cephesi Başkanı Mustafa Ziya ile neden görüştünüz, neler konuştunuz?” sorusuna “Böyle bir konu ile alakalı hiçkimse ile görüşmem olmamıştır” yanıtını verdi. “Öcalan'ın öldürülmesiyle ile neyi planladınız?” şeklindeki soru üzerine ise Avcı, “Böyle bir planım ve amacım kesinlikle söz konusu değildir” dedi.



Dağlıca ve Aktütün soruldu





Avcı'ya yöneltilen soruların arasında Dağlıca ve Aktütün saldırılarının yer alması dikkat çekti. Saldırılarla alakalı Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli albay ile görüştüğü hatırlatılan Avcı'ya “FETÖ'nün bölücü örgütün yaptığı baskınlar ile ilişkisi ve irtibatı nedir?” sorusu yöneltildi. Avcı ise söz konusu kişiyle böyle bir sohbetinin olmadığını iddia ederek, “PKK terör örgütü ile FETÖ'nün arasındaki irtibat ve ilişkisi olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktur. Ben zaten FETÖ'nün örgüt olduğuna da inanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.



Hedef çözüm süreciydi





FETÖ'nün beyin takımındaki isimlerden birisi olan Kazım Avcı'ya yöneltilen ve ifade tutanaklarına yansıyan bu sorular, çözüm sürecinde PKK ile paralel yapının işbirliğine işaret etti. Söz konusu sorular Öcalan'ın zehirlenme iddiaları ile FETÖ'nün finans koordinatörü olarak gösterilen işadamı Süleyman Müftigil'in sızan telefon konuşmasındaki, “İmralı (Öcalan) bertaraf edilecek, artık tekrar silahlı ve çatışmalı bir dönem geliyor” şeklindeki ifadelerini akıllara getirdi.