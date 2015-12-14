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Eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen tutuklandı

İşbilen, ‘Paralel Yapı’ ana soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

14 Aralık 2015 18:01

Ankara merkezli Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapı soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen, aralarında eski AKP İzmir Milletveili İlhan İşbilen'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zaman'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 73 kişi hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla  başlatılan soruşturma kapsamında Eski AKP milletvekili İlhan İşbilen, Dilaver Azim ve Kazım Avcı tutuklandı.

İsim benzerliğinden dolayı gözaltına alınan Ali Çelik mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya gerekçe olarak Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesine (CMK) göre kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali gösterildi.

 

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