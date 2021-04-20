"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse farklı darbecileri tasfiye etmek için" sözlerinden ötürü görevden alınan Emre Cemil Ayvalı 10 ay sonra geri döndü

Emre Cemil Ayvalı, bir dönem AKP’nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf ettiği ve "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar" sözlerinin ardından istifa ettiği AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine 10 ay sonra geri döndü.

AKP’de tanıtım medya başkanı Hamza Dağ’ın yardımcılık görevine AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas ve Emre Cemil Ayvalı’nın getirildiği açıklandı.

Tepki çeken sözler sonrası istifa etmişti

Sözcü gazetesinin haberine göre; Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP'nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı, geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı televizyon programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı."

"Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi; 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel Müdür olarak 12 yılı doldurması lazım."

"Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010'a kadar. Mesele bu. Ve bu bir vesayetle mücadeleydi."

10 ay sonra eski görevine döndü

Bu açıklamalarından bir gün sonra istifa eden Emre Cemil Ayvalı, önce AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üye adayları arasında yer aldı. Ardından AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini istifasından 10 ay sonra tekrardan üstlendi.

Askerlikte maaş almaya devam eden vekil de görev aldı

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen bir diğer isim Konya Milletvekili Selman Özboyacı oldu.

Özboyacı’nın yasama görevi sürerken bedelli askerlik yaptığı sırada milletvekili maaşı almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Anayasa hükümlerine aykırı olduğu savunulan bu durum TBMM’de tartışma konusu olmuştu.