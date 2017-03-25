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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' tutuklusu cezaevinde hayatını kaybetti

Başhekim yardımcısı Ali Özer, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

25 Mart 2017 01:09

Ankara'da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan başhekim yardımcısı Ali Özer, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeyken ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan 48 yaşındaki Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Kaldığı koğuşta kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancar Özer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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