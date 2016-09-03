'FETÖ' şüphelilerinin eşlerinin pasaportları da iptal edilebilecek

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 673 sayılı kanun hükmündeki kararnamesi ile güvenlik açısından pasaportları iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik bakımından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile güvenlik açısından pasaportları iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik bakımından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği bildirildi. Söz konusu KHK ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre, olağanüstü hal süresince uygulanamayacak.

Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Görevden uzaklaştırılanların iade usülü

15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Değiştirilen hükümler



667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." cümlesi eklendi.

Kararnamenin 5'inci maddesine, "Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir." fıkrası da ilave edildi.

669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK'nın 4'üncü maddesine ise şunlar eklendi:

"Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.

b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133'üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır"

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