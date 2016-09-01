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'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan Eğitim Sen'li akademisyen Taylan Eren Yenilmez serbest

Yenilmez, 19 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı

01 Eylül 2016 18:21

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında 19 Ağustos’ta gözaltına alınan akademisyen Eğitim Sen üyesi Taylan Eren Yenilmez, serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi, Taylan Eren Yenilmez serbest bırakıldı.

Eğitim-Sen 6 No’lu İstanbul Şubesi, Twitter üzerinden akademisyen Yenilmez’in serbest bırakıldığını duyurdu.

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