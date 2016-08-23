Eğitim-Sen: Taylan Eren Yenilmez’e yapılan FETÖ’ye karşı mücadeleyi sulandırmaktadır!

Eğitim-Sen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üniversitelere yönelik başlatılan ‘FETÖ’ operasyonlarında gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi Taylan Eren Yenilmez için basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Görkem Doğan, şubesi üyesi Yenilmez’in hukuksuz ve kötü niyetli bir şekilde gözaltında tutulduğunu belirtti ve “Taylan Eren Yenilmez’e yapılan FETÖ’ye karşı mücadeleyi sulandırmaktadır” dedi.

Yenilmez, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında 20 Temmuz’da açığa alınmış, 19 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.

Şube başkanı Doğan açıklamasında şunları söyledi:

“Taylan Eren Yenilmez bir an önce serbest bırakılmalıdır. Taylan’ın ve adı bu operasyonlarda geçen KESK’li diğer arkadaşlarımızın itibarları lekelenemez. Bu tip hukuk ve ahlak dışı uygulamalar ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu bu temizlik operasyonunu sulandırır ve FETÖ'yle mücadelenin kamuoyu nezdindeki inandırıcılığını zedeler. Kolluk kuvvetleri ve adliye, mesaisini üyelerimizle uğraşmak için değil gerçek FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için kullanmalıdır. Hatadan dönülerek Taylan’ın hızlıca aramıza dönmesi sağlanmalıdır.”

Doğan’ın ardından Yenilmez’in nişanlısı Burçak Gürsoy ve annesi Aysel Gündüz söz aldı. Gürsoy şunları kaydetti:

“En kısa zamanda kendisiyle görüşebilmek ve gözaltı uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Taylan ilk gençlik yıllarından beri sol-sosyalist görüşleri çevresinde arkadaşlarınca ve meslektaşlarınca bilinen birisidir. Taylan FETÖ ve benzeri yapılarla mücadele içinde olmuş bir insandır. Meslek yaşamına başladığından beri Eğitim-Sen üyesidir.”

Konuşmakta zorlanan annesi Aysel Gündüz ise “Biz aile olarak devrimci gelenekten gelen bir aileyiz. Taylan’ı da böyle yetiştirdik. Taylan’ın FETÖ’yle kesinlikle hiçbir alakası yoktur” dedi.