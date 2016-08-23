FETÖ suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyenin babası: Oğlumu solcu diye aldılar

İstanbul'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında 5 gündür gözaltında tutulan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Taylan Eren Yenilmez'in babası Halit Demir "Oğlumu solcu diye gözaltına aldılar" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Yenilmez’in (33) babası tiyatro sanatçısı Hamit Demir, “Taylan Eren adından da anlaşılacağı üzere sosyalist kimliği olan bir kişidir. Muhalif kimliği ve o süreçteki net tavrı nedeniyle gözaltına alındığını düşünüyorum” diyerek süreci eleştirdi. Yenilmez’in çocukluk arkadaşı Erdem Şahin ise “Taylan’a çamur atıyorlar, buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

FETÖ operasyonları kapsamında geçen cuma günü İÜ çalışanı 62 akademisyen gözaltına alındı. Eğitim-Sen’li akademisyen Yenilmez’in İstanbul’daki evi ve üniversitedeki odasında aramalar yapıldı. Yenilmez, gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezi’ne götürüldü. Taylan, o günden bu yana gözaltında ve avukatı dahil kimse ile görüştürülmedi.

"Erdoğan'a mektup yazmıştı"

Oğlunun devlet bursu ile Hollanda’ya doktoraya gittiğini, bu sırada Gezi Parkı direnişinin başladığını ve yurtdışından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazdığını anımsatan Demir “Gezi olayları sırasında Hollanda’da akademik çalışmalarını sürdürerken daha fazla duramıyorum diyerek dönemin Başbakanı Erdoğan’a açık mektup yolluyor. Sonrasında üniversitedeki görevine başlaması gerekirken sırf bu yüzden keyfi olarak başlatmıyorlar, dava ile göreve başlıyor” diye konuştu.

"Amaç itibarsızlaştırmak"

“Operasyonlarda muhalif, aydın insanları da süpürmek istiyorlar. Kurunun yanında yaş da yanıyor” diyen Demir, şöyle devam etti:

“Taylan, açığa alındığında ‘Beni böyle suçlamaları onur kırıcı’ dedi. Gezi’deki o mektubun bir intikamı olabilir. Taylan’ı bu soruşturmaya dahil ederek itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bu yalnızca bir bireyi engellemek değil, bu ülkenin aydınlık geleceğini de baltalamaktır. Muhalif kimliği ve o süreçteki net tavrının bir yansıması olarak gözaltına alındığını düşünüyorum. İktidarın korktuğu iki şey var: Bilim ve sanat. Bir sanat veya bilim emekçisinin yaptığı şey milyonları etkilediği için her ikisinin de etkisinden korkuyorlar. Bu sebeple nokta operasyonlarını seçilmiş insanlar üzerinde yürütmeye çalışıyorlar. Soruşturmanın adil yürütülmediğini düşünüyoruz ve can güvenliğinden endişeliyiz.”

"Bu soruşturma meşruiyetini yitirir"

Arkadaşını Erdem Şahin ise “Taylan’ın gözaltına alınması, muhalifleri susturmak amaçlıdır. FETÖ soruşturmasını destekleyen insanların fikirleri de değişti. Taylan gibi insanları suçlayacaklarsa soruşturma meşruiyetini yitirecek” dedi.

Yenilmez’in avukatı İlkay Bahçetepe ise müvekkilinin sol ve sosyalist görüşe sahip olduğunu belirterek “Müvekkilimin bu suç nedeniyle özgürlüğünün kısıtlanması büyük bir hak ihlalidir ve her geçen dakika kendisi için bir işkencedir. Bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir” dedi.