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‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alınan Eğitim-Sen üyesi Taylan Eren Yenilmez için imza kampanyası

“Kendisine yöneltilen suçlamanın en ufak bir dayanağı yok”

29 Ağustos 2016 01:15

İstanbul Üniversitesi'nde darbe girişimi sonrası başlatılan ’FETÖ/PDY’ operasyonları kapsamında 19 Ağustos günü gözaltına alınan görevli Eğitim-Sen üyesi akademisyen Taylan Eren Yenilmez için change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

 

 

Kampanya metninde şu ifadelere yer verildi:

"Taylan Eren Yenilmez'in özgürlüğüne kavuşması için başlattığımız kampanyaya verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. 25 Ağustos 2016 tarihinde Taylan'ın ilk ifadesi avukatlığı eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınmıştır. Kendisine yöneltilen suçlamanın en ufak bir dayanağı olmamasına rağmen, gözaltı süresinin yedi gün daha uzatılmasına karar verilmiştir. İlk günden itibaren belirttiğimiz üzere, FETÖ üyeliği iddiası bir hakarettir. Hal böyleyken, Taylan'ın özgürlüğünün kısıtlanmaya devam edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu haksız uygulamaya bir an önce son verilmesi adına başlattığımız imza kampanyasının daha fazla yaygınlaşması için desteğinizi bekliyoruz."

Kampanyaya ulaşmak için tıklayınız 

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