'FETÖ' soruşturmasında açığa alınan polis yaşamına son verdi

Mersin'de 'FETÖ' ile ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alınan 12 bin 801 polis arasında yer alan 26 yaşındaki Adem Tıraş, parkta tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Mustafa İnsan'ın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alınan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Adem Tıraş beylik tabancası ile kimliğini teslim etti.

Bugün sabah sivil kıyafetle parka gelen 1 çocuk babası Tıraş, kameriyede tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesi üzerine çevreden koşanlar genç polis memurunu kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ulaşırken Adem Tıraş, ambulansla götürüldüğü Toros Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Tıraş’ın söz konusu suçlama sonrası açığa alınması nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar ettiği değerlendirilirken olay yerinde bulunan tabanca ise incelemeye alındı.