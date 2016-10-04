Emniyet'te 'FETÖ' depremi; 12 bin polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli yaklaşık 12 bin 801 polis 'FETÖ/PDY' ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla açığa alındı. Yapılan araştırmalar sonunda 81 kentte açığa alınmasına karar verilen polislere bugün itibarıyla tebligatların yapılacağı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY' soruşturmasında 2523'i amir olmak üzere 12 bin 801 polisi açığa aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan da 37 personel açığa alındı

Operasyon kapsamında Ankara'da 1350, İzmir 570, Diyarbakır'da 650 ve Hakkari'de 350 emniyet mensubuna görevden el çektirildiği öğrenildi. Ayrıca Bitlis'te 278, Siirt'te 220, Kocaeli'de 145, Tokat'ta 127, Hatay'da 110, Van'da 95, Bilecik'te 90, Samsun'da 90, Artvin'de 76,Kırşehir'de 56, Giresun'da 52, Çanakkale'de 38, Tekirdağ'da 28 ve Manisa'da 28 polis açığa alındı.

Habertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük bir operasyon başlattı. Bakanlık 81 ilde çok sayıda polisin 'FETÖ/PDY' üyesi şüphesiyle görevden uzaklaştırılması kararını aldı. Aralarında çeşitli rütbelerde bulunan müdürlerinde olduğu yaklaşık 12 bin polisin örgüt ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

Üst düzey emniyet müdürleri de var

Açığa alınanların arasında üst düzey emniyet müdürlerinin de olduğu belirtildi. Açığa alınan polislerin İl ve ilçe emniyet müdürlüklerinde silah ve rozetlerine el konulduğu ifade edildi.

Soruşturma sonunda ihraç

İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan polisler hakkındaki soruşturmayı polis başmüfettişlerin yürütecek. Soruşturmalar sonucunda, 'FETÖ/PDY' ile bağlantısı olduğu belirlenen polislerin meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

Emniyet'teki büyük operasyon, İçişleri Bakanlığı'na da sıçradı. Bakanlıkta görevli 37 personel açığa alındı.