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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' sanığı eski polis: My name is Halil, terörist değilim

"Vatana ihanet ettiğim iğne ucu kadar iddia edilirse intihar ederim"

07 Kasım 2017 21:56

‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis Halil Özpınar  savunmasında Hintli yönetmen Aamir Khan'ın "Benim Adım Khan" filminden örnek vererek, "My name is Halil, ben terörist değilim" dedi.

Eskişehir'de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu, 28 eski polisin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan 14'ü tutuklu, 28 sanık suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Tutuksuz sanıklardan Halil Özpınar savunmasında Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın 'Benim Adım Khan' filminden örnek verdi. Özpınar, "Aamir Khan filminde 'My name is (benim adım) Khan. Ben terörist değilim' diyordu. Ben de diyorum ki 'My name is Halil, ben terörist değilim.' 17-25 Aralık sürecinden sonra benim bu yapıyla hiçbir bağlantım kalmadı. Eğer vatana ihanet ettiğim iğne ucu kadar iddia edilirse ben intihar ederim. Ben bu değerler ile yetiştim. Böyle bir suçlama ile yaşayamam. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini kabul etmeyerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 24 Kasım’a ertelendi.

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