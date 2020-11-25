Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkındaki karar yarın açıklanacak

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak gerekçesiyle açılan davada 3,5 yıl süren yargılamanın sonuna gelindi. 26 Kasım Perşembe günü, Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkındaki hüküm açıklanacak.

Yarın 516’ncı celsesi görülecek dava, Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla davada yer aldı.



Yargılama boyunca 385 kişinin tanık olarak dinlendiği mahkemeye, kamu kurumları dahil yaklaşık 1150 kişinin katıldı. Yaklaşık 2000 klasörü bulunan dava dosyasında, darbeciler tarafından o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 77 kişi de maktul olarak kayda geçti.

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanı, emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı ile eski Albay Bilal Akyüz hakkında Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davanın Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi sonucu, başlangıçta 481 olan sanık sayısı 486 oldu.



Aralarında eski Orgeneral Akın Öztürk, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Tuğgeneral Hakan Evrim ve Tümgeneral Kubilay Selçuk'un olduğu ''Yurtta Sulh Konseyi'' üyesi sanıkların dosyalarının Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesinin ardından Akıncı Üssü davasında sanık sayısı 475 oldu.

Yakınlar ve sanıklar arasında gerilim yaşanması ve mahkeme başkanı Selfet Giray ile sanık avukatları arasında sıklıkla tansiyon yükselmesi sonucu yaşanan tartışmaların ardından birçok kez duruşmaya ara verildi.







Savcı, sivil imamlar hakkında 79’ar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, o gece Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında ‘’Anayasal düzeni ihlale teşebbüs’’ ve ‘’Cumhurbaşkanına suikast girişimi’’ ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Yaklaşık 2 yıl süren savunma ve beyanların ardından 21 Ocak 2019’da esas hakkındaki mütalaasını veren Gümüş, yönetici pozisyonundaki asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılmasını talep etti.

335 sanık için ‘’anayasal düzeni ihlale teşebbüs’’ suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığın ‘’anayasal düzeni ihlal suçuna yardım’’, 32 sanığın ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlarından cezalandırılması yönünde görüş bildiren Gümüş, 71 sanığın beraatını istedi. 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

1,5 yıl süren sanık savunmalarındaki davaya Koronavirüs sebebiyle ara verildi. Duruşmalara tekrar başlandıktan sonra sanıklar salona alınmayarak, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. Bir hafta boyunca son sözleri alınan sanıkların, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karar günü salonda hazır edilmesine karar verildi.



26 Kasım Perşembe günü karar açıklanacak. (DHA)