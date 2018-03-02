'FETÖ' operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Adana'da 'FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)