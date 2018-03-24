'FETÖ' operasyonunda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonun 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan iki muvazzaf askerin ise arandığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından 'FETÖ''e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına aldı. 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.(DHA)