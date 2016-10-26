T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ operasyonuna dahil olmaktan korkan polis intihar etti!

"Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu?"

Fotoğraf: Arşiv

26 Ekim 2016 19:07

Bursa’da görevli 44 yaşındaki polis memuru Cahit Korkmaz, ‘FETÖ’ operasyonuna dahil olmaktan korktuğunu söyledikten sonra intihar etti. Polisin, intihardan yarım saat önce mesai arkadaşlarına “Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu? Bylock dinlemelerine takılır mıyım, çok korkuyorum” dediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Osmangazi ilçesindeki Çekirge Polis Merkezi’nde meydana gelen olayda, arşiv sorumlusu olarak görev yapan 18 yıllık polis memuru Korkmaz, namaz kıldıktan sonra dinlenme odasına geçip beylik tabancasıyla intihar etti.

Silah sesleri üzerine odaya koşan mesai arkadaşları, Korkmaz’ı kanlar içerisinde yatarken buldu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Korkmaz, hayatını kaybetti.

 

“Korkum benim bu duruma getirdi”

 

Korkmaz’ın, olaydan yarım saat önce birlikte çay içtiği mesai arkadaşlarına “Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu? Bylock dinlemelerine takılır mıyım, çok korkuyorum” dediği belirtildi.

Korkmaz, ailesine “Sizleri çok seviyorum, intiharımda sizlerin bir etkisi yok, sadece korkum beni bu duruma getirdi” notunu bıraktı.

Yaşamına son veren polis memuru Cahit Korkmaz’ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Erzurum’da toprağa verileceği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

 

ETİKETLER

fetöopersayonpolisCahit Korkmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24