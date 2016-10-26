‘FETÖ’ operasyonuna dahil olmaktan korkan polis intihar etti!

Bursa’da görevli 44 yaşındaki polis memuru Cahit Korkmaz, ‘FETÖ’ operasyonuna dahil olmaktan korktuğunu söyledikten sonra intihar etti. Polisin, intihardan yarım saat önce mesai arkadaşlarına “Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu? Bylock dinlemelerine takılır mıyım, çok korkuyorum” dediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Osmangazi ilçesindeki Çekirge Polis Merkezi’nde meydana gelen olayda, arşiv sorumlusu olarak görev yapan 18 yıllık polis memuru Korkmaz, namaz kıldıktan sonra dinlenme odasına geçip beylik tabancasıyla intihar etti.

Silah sesleri üzerine odaya koşan mesai arkadaşları, Korkmaz’ı kanlar içerisinde yatarken buldu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Korkmaz, hayatını kaybetti.

“Korkum benim bu duruma getirdi”

Korkmaz’ın, olaydan yarım saat önce birlikte çay içtiği mesai arkadaşlarına “Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu? Bylock dinlemelerine takılır mıyım, çok korkuyorum” dediği belirtildi.



Korkmaz, ailesine “Sizleri çok seviyorum, intiharımda sizlerin bir etkisi yok, sadece korkum beni bu duruma getirdi” notunu bıraktı.



Yaşamına son veren polis memuru Cahit Korkmaz’ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Erzurum’da toprağa verileceği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.