"FETÖ kumpasında yanımızda o vardı" dedi, karaciğerini Yaşar Okuyan'a bağışladı

Karaciğer nakli olan eski Bakan Yaşar Okuyan'a organının 4’te 3’ünü vererek yaşama tutunmasını sağlayan ismin 2007 yılında 'FETÖ' kumpasıyla Kara Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen 33 yaşındaki Ahmet Şahin olduğu ortaya çıktı. "Yaşar Okuyan o dönem hep yanımızda olmuştu, benim karaciğerim ona teşekkürüm oldu" diyen Şahin, karaciğerini bağışlarken hiç tereddüt etmediğini söyledi. Okuyan ise "Ondan bir parçayı ömür boyu taşıyacağım, onu hep minnetle anacağım" dedi.

Ülkücü hareketin gençlik liderlerinden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, cezaevi yıllarında geçirdiği ameliyat sonrası kaptığı Hepatit-B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı.

Hastalığının son evresinde artık yürümekte zorlanan ve hastanede organ bağışı bekleyen eski bakana sevindirici haber, genel başkan yardımcılığını yaptığı Vatan Partisi’nin kampanyasıyla geldi. Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, parti destekçisi bir gencin bağışladığı karaciğer Okuyan’ı hayata döndürdü. Nakil operasyonu 12 Ocak’ta yapılan Okuyan, yaklaşık 10 gün içinde yoğun bakımdan çıktı.

"Onun yaşaması lazım"

Okuyan’a karaciğerinin 4’te 3’ünü gönüllü olarak veren 33 yaşındaki Ahmet Şahin'in 'FETÖ’nün baskısı ve mobbingi sonucu harp okulundan ayrılan onlarca gençten biri olduğu belirtildi. 2007’de öğrencisi olduğu Kara Harp Okulu’ndan ayrılan Şahin, o dönem öz anne ve babasına bile yaşadıklarını anlatamadı. Şahin, kendi durumunda olan harp okullulara sahip çıkan demeçleriyle öne çıkan Yaşar Okuyan’ı da yazılarından tanıdı. Hatta Yaşar Okuyan’ın o dönem kaleme aldığı bir yazıyı babasına gösterdi ve uğradığı baskıları anlatmaya çalıştı. Ancak babası ona inanmadı. Aradan yıllar geçti, Şahin bir şirkette endüstri mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bir gün ise sosyal medyada bir çağrıya rastladı. Eski Bakan Okuyan’a acil karaciğer nakli yapılması gerektiğini belirten çağrı üzerine nişanlısına da danışarak hastanenin yolunu tuttu.

Şahin, o gördüğü o çağrı sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yapılan testler sonrası karaciğerimin Okuyan’a uygun olduğu anlaşıldı. O noktadan sonra kendisine teşekkür edebileceğim günün geldiğini hissettim. Bizlere kurulan kumpaslar yeni yeni ortaya dökülürken, Yaşar Okuyan o dönem bizim hep yanımızda olmuştu. Kendi ailemizin bile göremediği, anlayamadığı olayları halka anlatıyordu. Hiçbir zaman tereddütüm olmadı. Bu tür durumlarda ölüm riski yüzde 2. Biz mühendislerin dikkate bile almayacağı bir risk bu. Yaşar Okuyan gibi insanların daha fazla yaşaması lazım. Bu yüzden hiç düşünmedim. Nişanlım kararıma hep saygı duydu. Hatta hastanede bana bakan da oydu. Düğün planları yapıyorduk. Nakilden dolayı bir müddet sonraya erteledik.”

"Ben olsam yapmazdım"

Eski sağlıklı günlerine kavuşan 68 yaşındaki Okuyan, Şahin’den bir parçayı ömür boyu taşıyacağını ve onu minnetle anacağını belirterek "Bu genç adamın yaptığı çok kolay bir iş değil. Ben olsam yapmazdım diyorum. Onunla nakil öncesi tanıştık. Hastalığım sebebiyle hayal meyal hatırlıyorum. Evli olup olmadığını sordum. Nişanlı olduğunu söyledi. ‘Arkadaş, ben deliyim, sen benden de deliymişsin’ dedim. Sonra üzüldüm. Başına bir şey gelmesinden endişe ettim. Ancak çok şükür iyi geçti. Umuda, geleceğe, dayanışmaya en iyi örnek, bu genç arkadaşın yaktığı ışık" ifadelerini kullandı.

Nakil işlemine etik komisyonun ilk etapta onay vermediğini belirten Okuyan, "Etik komisyon sanıyorum bir menfaat olacağından şüphelendi. Ahmet’in gönüllülüğünü ve tavrını hayatın olağan akışına aykırı buldu. Ama hayat aslında tam olarak Ahmet’in yaptığı. Sonra nakil için mahkemeye gidildi. 5 gün içinde karar çıktı ve nakil gerçekleşti” diye konuştu.

68 yaşındaki Okuyan, bağışçı Şahin için “Umuda, geleceğe, dayanışmaya en iyi örnek, bu genç arkadaşın yaktığı ışık” dedi.