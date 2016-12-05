FETÖ itirafçısı savcı: Başsavcıvekili kızıyordu, imza atıp geçiyorduk!

'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmada tutuklanan İstanbul eski Özel Yetkili Savcısı Seyfettin Atıcı itirafçı oldu. İfadesinde, polisin getirdiği tüm arama, el koyma, gözaltı, telefon dinleme ve teknik takip kararlarını hiç okumadan imzaladığını açıkladı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ergenekon'dan yargılanan Teğmen Mehmet Çelebi'nin telefonuna Hizbut-Tahrir sanığının telefonlarının yüklenmesi olayını da açıklayan Atıcı, "Polisler hakkında dava açtım. Başsavcıvekili Zekeriya Öz, beni çağırarak, 'Polis memurları bizim çocuklar, zarar görmesinler' dedi" açıklaması yaptı.

Atıcı şunları söyledi:

"2011'de Beşiktaş Adliyesi'nde özel yetkili savcı oldum. Hiç iddianame yazmadım. Arama, el koyma, gözaltı, telefoın dinleme, teknik izleme gibi talepleri TEM şubesi flaş bellekle hazır getiriyordu. Ben de imzalıyordum. Gelen yazıları okumak istediğimde birlikte çalıştığımız Savcı Ümit Zafer Çolak, "Başsavcıvekili Fikret Seçen kızıyor, okumadan imzala geç' diyordu. Tatsızlık çıkmasın diye imzalıyordum. Hiç müzekkere, talimat, karar yazmadım. Polisin getirip, imzaladığımız soruşturmayla ilgili talep, müzekkere ve kararların kimler hakkında uygulanacağını bile bilmiyordum. Kim için iletişimin tespiti kararı, kim için arama el koyma, gözaltı kararları verdik haberim yoktu. Fikter Seçen'le, TEM Büro'da görevli polisler getiriyor benimle diğer savcılara getirip imzalatıyorlardı.

Koğuştakiler cezaevinde kalmamızın bir ibadet olduğunu düşünüyor. İlk fırsatta yurt dışına gideceklerini söylüyorlar. Hasan Hüseyin Özese 'Allah'tan başka kurtaraıcımız yok' diyor."