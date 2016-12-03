'FETÖ' itirafçısı pilot: Pantolonun tozuyla abdest alıyorduk

Konya'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Pilot Üsteğmen S.T., ifadesinde örgütün yapısını anlattı. S.T., "Askeri liseyi kazandıktan sonra görüştüğüm abim teyemmümle abdest almamı, göz ve ima yoluyla namaz kılmamı, oruç tutmamamı ve orucumu daha sonra kaza etmem gerektiğini söyledi" dedi. S.T. "Askeriye içinde teyemmüm abdestini pantolonuma elimi vurarak alabileceğimi ve kumaş üzerindeki tozun toprak görevi göreceğini belirtti. Göz ile ima yoluyla üç nokta belirleyip en üst nokta kıyam, orta nokta rüku ve oturma pozisyonu, son nokta ise secde pozisyonu olarak namaz kılmayı öğretti" diye konuştu.

Hürriyet'ten Mehmet Kayhan Yıldız'ın haberine göre, ordudan ihraç edilen itirafçı S.T., ilköğretim okulu 7’nci sınıftayken bir dershanenin seviye tespit sınavına katılıp iyi puan aldıktan sonra dini eğitim verdiğini bildiği cemaatle tanıştığını anlattı. Askeri liseye girmesi için teşvik edildiğini belirten S.T., “Bize askerdeki subayların genelinin dinsiz olduğu, oraya gitmemiz gerektiği, askeriyenin içinde vatanını milletini seven, ibadetlerini yapan kişilere ihtiyaç olduğu söylendi. Ben de lise ve askeri okul sınavlarına girdim ve kazandım” dedi.

S.T. şöyle devam etti:

“Askeri liseyi kazandıktan sonra görüştüğüm abim teyemmümle abdest almamı, göz ve ima yoluyla namaz kılmamı, oruç tutmamamı ve orucumu daha sonra kaza etmem gerektiğini söyledi. Askeriye içinde teyemmüm abdestini pantolonuma elimi vurarak alabileceğimi ve kumaş üzerindeki tozun toprak görevi göreceğini belirtti. Göz ile ima yoluyla üç nokta belirleyip en üst nokta kıyam, orta nokta rüku ve oturma pozisyonu, son nokta ise secde pozisyonu olarak namaz kılmayı öğretti. Bundan sonra da 2 haftada bir görüşeceğimizi anlattı. Görüştüğüm abi, teyemmüm ile abdest alma şeklinin değiştiğini söyledi. Yeni şekil duvara vurarak teyemmüm yapmaktı.



45 DERECELİK GÖRÜCÜ USULÜ

Bir gün bizden sorumlu olan abi 'Sana bir kız bulalım, Onunla evlen' dedi. Usul olarak beni kızın yanına götürebileceğini, 45 derecelik açı ile oturup görüşebileceğimi söyledi. İlk 3 buluşmada yanımızda üçüncü bir kişinin bulunacağını, anlaştığım taktirde de görüşmeyi sürdürebileceğini anlattı. Ben kabul etmedim ve reddettim.”