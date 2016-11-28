Serbest bırakıldıktan sonra "İtiraflarım yalan" diyen Hava Harp Okulu birincisi tutuklandı

Gözaltına alınan 2011 yılı Hava Harp Okulu birincisi S.K., 'FETÖ imamları'nın isimlerini verince serbest kaldı. Bir gün sonra savcılığa başvurarak "İtiraflarımdaki bilgiler doğru değil" deyince tutuklandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki pilotlarla bağlantısını sağlayan 'imamlar'ına ilişkin soruşturmada, 2011 yılında Hava Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Pilot Teğmen S.K. da tutuklandı. Gözaltında, görüştüğü örgüt imamlarının isimlerini kod adlarıyla savcıya veren S.K., etkin pişmanlıktan yararlandırılarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak S.K., bir gün sonra savcılığa gidip itiraflarını inkâr etti. "Serbest bırakılacağını düşünerek" bu sözleri söylediğini, anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını belirten S.K., örgütsel bağının devam ettiği tespiti üzerine tutuklanması istemiyle hâkimliğe sevk edildi ve tutuklandı. S.K.'nm, devre arkadaşları ve komutanları tarafından geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görüldüğü kaydedildi.

İşte S.K'nın yalanladığı ifadesinden satır başları şöyle:

"Birincilikle bitirdim"

"FETÖ mensuplarıyla ortaokulda tanıştım. Örgüt abisi 'İsmail' kod adlı kişiyle askeri lise 1. sınıfa kadar görüştüm.

"Hava Harp Okulu 1. sınıfta İsmail beni Melih kod isimli kişiye devretti. 4. sınıfa kadar bu kişi ile görüştüm, daha sonra Melih de beni Rasim kod isimli kişiyle tanıştırdı. Rasim ile görüştüğüm dönemde, beni aynı sınıfta okuduğum M.Ç. ile tanıştırdı. M.Ç.'nin örgütte olduğunu bilmiyordum. Hava Harp Okulu'nu birincilikle bitirdim. Sonra İzmir çiğli'ye gittik. Rasim bizi İbrahim kod isimli şahsa devretti. Çiğli'den de birincilikle mezun oldum.

"İstenmeyen evlilik yapınca..."

"2013'te Akıncı Üssü'ne kursiyer pilot olarak atandık. Akıncı'dayken M.Ç. örgütün istemediği bir kızla evlenince, F-16 pilotuyken sağlık sorunları bahane edilerek nakliye pilotu yapıldı.

"2016'da irtibatımı kestim"

"2015'te Balıkesir'e atandım. Süleyman isimli birine beni devrettiler. Süleyman ile kısa süre görüştüm. 17-25 Aralık sürecinden sonra yapının tehlikeli olduğunu anlayıp görüşmelerimi azaltınca Süleyman evime kadar gelerek zili çaldı. Kendisine kapıyı açmadım. 2016'dan itibaren yapı ile irtibatımı kestim. 15 Temmuz'da yapının terör örgütü olduğunu anladım."