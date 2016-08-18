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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' iddiasıyla işten uzaklaştıran psikiyatrist : FETÖ'cü değil sosyalistim!

Mihriban Yıldırım, KTÜ'den uzaklaştırıldı

18 Ağustos 2016 02:17

"FETÖ" soruşturması kapsamında KTÜ'deki görevinden uzaklaştırılan SES ve Türk Tabipler Birliği üyesi asistan hekim Mihriban Yıldırım, "Bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Benim sosyalist olduğumu okulda herkes herkes bilir. Soruşturmanın selameti bahanesiyle uzaklaştırıldım ama henüz soruşturma açılmış değil" dedi.

Sol'un haberine göre, "FETÖ" soruşturması kapsamında KTÜ'deki görevinden uzaklaştırılan SES ve Türk Tabipler Birliği üyesi asistan hekim Mihriban Yıldırım, "Bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Benim sosyalist olduğumu okulda herkes herkes bilir. Soruşturmanın selameti bahanesiyle uzaklaştırıldım ama henüz soruşturma açılmış değil" dedi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında Fethullah Gülen cemaatine üye olduğu bahanesiyle Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan hekim olarak görev yapan Psikiyatrist Mihriban Yıldırım, görevden uzaklaştırıldı.

 

Yıldırım, kendisine gönderilen şu yazıyla açığa alındı:

“Kurumumuzda ‘Paralel Devlet Yapılanması' ile bağlantılı veya söz konusu örgüte destek ya da yardımcı olma durumu olan personel hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, hakkınızda soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Kanun'un 137. maddesi uyarınca görevinizden uzaklaştırılmış bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Yaşadıklarını soL'a anlatan Mihriban Yıldırım, "Soruşturmanın selameti için uzaklaştırıldığım söylendi. Ancak bugüne dek herhangi bir soruşturma bile açılmadı. Hiçbir somut gerekçe gösterilmedi. Rektörlük'ten görüşmek için randevu istedim. Halen görüşemedim. Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Nasıl bir bağlantı kurup suçlayacaklarını ben de çok merak ediyorum" dedi.

 

"Ben sosyalistim"

 

Başına gelen bu olayın bir hata olduğunu düşümediğini ifade eden Yıldırım, "Sonradan hata yaptık özür dileriz deseler bile ben bunun sola yönelik bir baskı aracı olarak kullandıklarını düşünüyorum. Bu suçlamalar bizi yıldırmayacak. Üniversite öğrenciliğimden beri beni burda herkes tanır. Öğrenciyken de laik demokratik özerk üniversite mücadelesi içerisindeydim. Ben sosyalist kimliğimle tanınan bir insanım. Böyle bir suçlamayla uzaklaştırılmamı kabul etmiyorum" diye konuştu.

 

 

 

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